ردا على خطط فتح معبر تجاري جديد بين المغرب وموريتانيا: جبهة البوليساريو تهدد موريتانيا بالحرب

ردا على خطط فتح معبر تجاري جديد بين المغرب وموريتانيا، أكد القيادي في جبهة البوليساريو البشير مصطفى السيد، على أن "موريتانيا يمكن أن تضع حداً لهذا المخطط شريطة أن تعارض فتح هذه المعابر"، مشيرا إلى أن "منح نواكشط الضوء الاخضر للمشروع ستصلح الحدود الصحراوية ستصبح حدودا مغربية. وهذا من شأنه أن يورط موريتانيا في حرب".

وفي السياق تتقدم أشغال إنشاء معبر تجاري جديد يربط المغرب بموريتانيا عبر طريق يمتد على طول 53 كيلومتراً، يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية. المشروع الاستراتيجي الذي أطلقته القوات المسلحة الملكية في فبراير/ شباط من عام 2024 بات في مراحله النهائية، حيث لم يتبق سوى تعبيد الطريق ليفتح أمام حركة الشاحنات والسيارات.

جاء هذا المشروع نتيجة لتوسيع “الجدار الرملي”، الذي أقيم عقب عملية الكركرات بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، العملية العسكرية، التي نُفذت بموافقة السلطات الموريتانية، نجحت في تأمين الحدود ومنعت تسلل عناصر البوليساريو، مما ساهم في تعزيز السيطرة المغربية على المناطق الجنوبية

وكشفت مصادر مطلعة أن المعبر التجاري سيخضع لمراقبة جوية باستخدام الطائرات المسيرة لحماية المنطقة من أي تهديدات محتملة من جبهة البوليساريو".