مناورات الأسد الإفريقي 2025: وصول جيوش 20 دولة منها 14 إلى المغرب الإثنين الوشيك

ستصل إلى المغرب يوم الاثنين الوشيك أكثر من 20 دولة للمشاركة في مناورات "الأسد الإفريقي" 2025، ضمن محطة هي الأكبر من بين 4 محطات إفريقية تشمل أيضا تونس والسنغال وغانا، وستعرف في المجمل حضور 10 آلاف

وتتضمن المناورات تمارين قيادة ميدانية، وتمارين ميدانية بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية، بالإضافة إلى فعاليات في إطار برنامج المساعدة الإنسانية المدنية، وتشمل المهام الإنسانية المدنية مزيجًا من المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، إلى جانب تبادل الخبرات في كل من المغرب وغانا والسنغال.

وأكد الجيش الأمريكي،في بيان على أن"محطة المغرب ستعرف مشاركة القوات المسلحة الملكية إلى جانب جيوش 13 بلدا آخر، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى البرتغال وهنغاريا، ونيجيريا والكاميرون وغانا وغينيا بيساو والرأس الأخضر، وكذا كينيا وجيبوتي وغامبيا.

وتعرف محطة تونس، إلى جانب البلد المنظم، مشاركة جيوش مصر وغانا وكينيا وليبيا ونيجيريا وإسبانيا والولايات المتحدة، أما في غانا، وإلى جانب جيشها، تشارك كل من البنين والكوت ديفوار وليبيريا والسنغال وتوغو والولايات المتحدة، وفي السنغال يشارك الجيش السنغالي إلى جانب جيوش الكوت ديفوار وموريتانيا وهولندا والسنغال والولايات المتحدة.

وكان الجيش الأمريكي قد قال في بيان، الأربعاء المنصرم، إن "الأسد الإفريقي 2025" هو أكبر وأبرز تمرين سنوي تقيمه القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، وتجري أطواره في كل من المغرب وغانا والسنغال وتونس. وتابع"هذا التمرين المشترك يغطي جميع المجالات والمكونات، ويشارك فيه أكثر من 10.000 عنصر من أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك وحدات من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين المشاركين، وبناء الجاهزية للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في إفريقيا وحول العالم.