رغم الأزمة الانسانية | البرهان: ماضون في المعركة ضد الدعم السريع

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، أن القوات المسلحة ستستمر في العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع في غرب السودان، قائلاً أمام قادة القوات الجوالة:"المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها… لن نتراجع".

AFPTV STRINGER / AFPTV / AFP

وأضاف البرهان أن الجيش يسعى إلى دحر التمرد وتأمين الدولة السودانية، وأن القوات ستثأر لـ"قتلى الفاشر والجنينة والجزيرة"، حسب قوله.

وتأتي هذه التصريحات مع تحذيرات منظمة العفو الدولية من أن السودان يشهد اليوم أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 14 مليون طفل إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة، فيما قتل عشرات الآلاف وأُجبر أكثر من 12 مليون شخص على الفرار.

في حين أفادت العربية أن الجيش السوداني عزز انتشاره في محيط مدينة بارا شمال كردفان، بعد تأمين مدينة الأبيض وطوق مدينة بارا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فيما وصل 10 آلاف نازح من شمال دارفور إلى منطقة الدبّة حتى الآن.

يشار إلى أن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة الفاشر، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فيما نفت الحركة وقوع تجاوزات واسعة مؤكدة تشكيل لجان للتحقيق ومحاسبة المخالفين.

ويعيش السودان منذ أبريل\نيسان 2023 صراعًا دمويًا بين الجيش والدعم السريع، وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع عشرات الآلاف من القتلى ونزوح الملايين.