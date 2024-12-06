تقرير: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب

لقي خمسة شبان إسرائيليين مصرعهم في حادث سير وقع صباح اليوم (الجمعة) قرب مدينة ورزازات بالمغرب. قتلى الحادث هم جماعة حسيديم برسلاف، وبعضهم من سكان صفد، وأحدهم قاصر. ويبدو أن سائق السيارة فقد السيطرة على السيارة ما أدى الى انقلابها وأدت قوة الحادث إلى مقتل الركاب الخمسة.

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من بين القتلى أربعة من عائلة واحدة بينهم شقيقين، وواحد من عائلة أخرى، وتواجدت هذه المجموعة ضمن مجموعة من عشرات وصلت المغرب بداية الأسبوع. حاخام المجموعة تواجد معهم في الرحلة لكنه لم يكن في الحادث.وسافرت هذه المجموعة خلال ساعات الليلة الى منطقة صحراوية وانقلبت بهم المركبة وبعد ساعات فقط عرفوا أنهم قتلوا، والجميع كانوا في السيارة.

ذكرت منظمة زاكا الإسرائيلية: "تلقينا للتو البلاغ حول الحادث الخطير، فإننا نعمل مع السلطات في المغرب لتسريع عملية الإفراج عن الجثامين والتعرف على هوياتهم، وكذلك مساعدة العائلات في كل ما هو ممكن لإحضارهم من أجل الدفن"

وأصدر رئيس بلدية مدينة صفد، يوسي كاكون، بيانا عقب الحادث: "لقد علمت ببالغ الحزن عن حادث سيارة خطير وقع الليلة في المغرب، وتعرض له عدد من سكان صفد. نحن على اتصال مستمر مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية التي تتعامل مع الحادث".