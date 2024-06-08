اغتيال نجل قيادي معارض قرب مالي يُثير قلق الجزائر

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض، عن مقتل نجل أحد قيادييه على يد جماعة مسلحة في منطقة تمنراست القريبة من الحدود مع مالي، وقال الحزب في بيان، إن الابن الأصغر للقيادي عبد الله بوتاني تعرض للاغتيال في جنوب ولاية تمنراست (1800 كلم جنوب) على أيدي مسلحين ينشطون في شمال مالي.

وأضاف البيان، الذي وقعه رئيس الحزب عثمان معزوز، أن "هذه المأساة تؤكد أن الوضع الأمني بحدودنا غير متحكم فيه، فالتهديدات ما زالت موجودة ومثيرة للقلق"، ولم يصدر أي بيان من قبل الجماعة المسلحة حتى الآن.

وأكدت مصادر في الحزب أن نجل القيادي كان ضحية "نزاع طويل الأمد" في شمال مالي، ودعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى "البحث عن حل سياسي سلمي للأزمة في شمال مالي".

كما حث الحزب الدبلوماسية الجزائرية على "التركيز بشكل أكبر على التهديدات في المنطقة".