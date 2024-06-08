اغتيال نجل قيادي معارض قرب مالي يُثير قلق الجزائر

وأضاف البيان، الذي وقعه رئيس الحزب عثمان معزوز، أن "هذه المأساة تؤكد أن الوضع الأمني بحدودنا غير متحكم فيه، فالتهديدات ما زالت موجودة ومثيرة للقلق"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
ملف - تظهر هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2013 جنودًا جزائريين يقفون للحراسة أثناء زيارة لوسائل الإعلام نظمتها السلطات الجزائرية في مصنع الغاز في عين أميناس، كما تظهر في الخلفية.
ملف - تظهر هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2013 جنودًا جزائريين يقفون للحراسة أثناء زيارة لوسائل الإعلام نظمتها السلطات الجزائرية في مصنع الغاز في عين أميناس، كما تظهر في الخلفية.AP Photo/File

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض، عن مقتل نجل أحد قيادييه على يد جماعة مسلحة في منطقة تمنراست القريبة من الحدود مع مالي، وقال الحزب في بيان، إن الابن الأصغر للقيادي عبد الله بوتاني تعرض للاغتيال في جنوب ولاية تمنراست (1800 كلم جنوب) على أيدي مسلحين ينشطون في شمال مالي.

وأضاف البيان، الذي وقعه رئيس الحزب عثمان معزوز، أن "هذه المأساة تؤكد أن الوضع الأمني بحدودنا غير متحكم فيه، فالتهديدات ما زالت موجودة ومثيرة للقلق"، ولم يصدر أي بيان من قبل الجماعة المسلحة حتى الآن.

وأكدت مصادر في الحزب أن نجل القيادي كان ضحية "نزاع طويل الأمد" في شمال مالي، ودعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى "البحث عن حل سياسي سلمي للأزمة في شمال مالي".

كما حث الحزب الدبلوماسية الجزائرية على "التركيز بشكل أكبر على التهديدات في المنطقة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات