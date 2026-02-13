السلطات المغربية تطلق برنامج دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات بشمال وغرب البلاد

أعلنت السلطات المغربية عن إطلاق برنامج شامل للدعم والمواكبة لفائدة الأسر المتضررة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز آليات التدخل الاستباقي والتضامني مع الساكنة المتضررة من الكوارث الطبيعية، حيث تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة للمتضررين تصل إلى 6000 درهم لكل أسرة، وتقديم دعم مالي بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات.

بالنسبة للمساعدة المالية الاستعجالية الموجهة لكل أسرة متضررة، والتي سيتم صرفها ابتداء من الأسبوع المقبل، يتعين على رب الأسرة المعنية توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، تتضمن رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ ازدياده، وذلك لتمكين المصالح المختصة من التحقق من وضع الأسرة، ودراسة طلب الاستفادة، والبت فيه في أقرب الآجال. أما بخصوص الدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة وإعادة بناء المساكن المنهارة، فستتولى لجان محلية مختصة القيام بعمليات إحصاء ميداني دقيقة للمحلات المتضررة بالمناطق المصنفة منكوبة، مع فتح المجال عند الاقتضاء، أمام المعنيين بالأمر لتقديم ملتمساتهم إلى اللجان المختصة قصد دراستها والبت فيها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة الطلبات.

وفي المجال الفلاحي، سيتم القيام بمواكبة الفلاحين المتضررين من خلال إطلاق برنامج للزراعات الربيعية، يتلاءم مع خصوصيات المناطق المتضررة، من قبيل الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، عبر دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع وتيرة استدراك الموسم، مع الاستمرار في دعم الكسابة المتضررين.

ويشهد المغرب خلال الفترة الأخيرة تحركات حكومية متسارعة لمواجهة تداعيات الفيضانات التي ضربت عدداً من مناطق الشمال والغرب، بعدما خلّفت خسائر مادية كبيرة وأثّرت على البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المدن والقرى. ويأتي هذا البرنامج في إطار مقاربة حكومية متعددة الأبعاد، تقوم على التدخل السريع لتخفيف الأضرار الإنسانية أولاً، ثم الانتقال إلى مرحلة إعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضررة. وقد شملت الإجراءات الأولية تعبئة فرق الإنقاذ والإغاثة لتأمين سلامة المواطنين وتوفير المساعدات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والأغطية والإيواء المؤقت للأسر التي تضررت مساكنها جراء السيول.

ويرتكز البرنامج الجديد على توفير دعم مالي مباشر للأسر المتضررة، خاصة تلك التي فقدت مساكنها أو تعرضت ممتلكاتها لخسائر جسيمة. وتسعى السلطات من خلال هذا الدعم إلى مساعدة المواطنين على استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن عودة تدريجية للحياة الطبيعية داخل المناطق المنكوبة. كما يشمل البرنامج مواكبة تقنية لإعادة بناء المنازل المتضررة وفق معايير هندسية حديثة تراعي شروط السلامة والوقاية من المخاطر الطبيعية.

ومن بين المحاور الأساسية للبرنامج، إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل الفيضانات، خاصة الطرق القروية وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية كبرى بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وباستئناف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً في المناطق الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على سلامة المسالك الطرقية وشبكات الري والتزويد بالمياه.

كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً للقطاع الفلاحي الذي يعد من أكثر القطاعات تضرراً من التقلبات المناخية. فقد تم الإعلان عن إجراءات لدعم الفلاحين المتضررين، تشمل توفير مساعدات لإعادة تهيئة الأراضي الزراعية وتعويض الخسائر التي لحقت بالمحاصيل والماشية، إضافة إلى تقديم مواكبة تقنية لضمان استئناف الإنتاج الزراعي في أسرع وقت ممكن.