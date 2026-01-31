إسبانيا تؤكد من بروكسل: المغرب حليف استراتيجي لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، خلال لقاء صحفي عقده في بروكسل، أن المغرب يحتل مكانة مركزية في علاقات إسبانيا والاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بالشريك والجار والصديق، بل وبـ"الحليف الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة التحديات المشتركة". وأوضح ألباريس، عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذا الاجتماع يمثل منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات الأورو-مغربية، لما يتيحه من فرص لتعميق التعاون في مجالات متعددة، ويكرّس موقع المغرب كفاعل محوري في الاستراتيجية الأوروبية.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن أي تصور لمواجهة التحديات المستقبلية أو لبناء أفق مشترك للاتحاد الأوروبي يظل ناقصًا دون إقامة علاقات استراتيجية متقدمة مع المغرب. وأشار ألباريس إلى أن هذه الدورة من مجلس الشراكة مكّنت مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من استيعاب الدور الحيوي الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، وكذا أهميته البالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، باعتباره بلدًا جارًا وصديقًا وشريكًا موثوقًا وحليفًا استراتيجيًا.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة المالطي، إيان بورغ، أن المغرب يشكل شريكًا أساسيًا وموثوقًا ذا أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار علاقاته مع دول الجوار الجنوبي، وأوضح بورغ، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع لا يقتصر على كونه محطة جديدة في مسار مجلس الشراكة أو مناسبة لإحياء الذكرى الثلاثين للتعاون بين الجانبين، بل يمثل كذلك فرصة للتفكير في المستقبل وتعزيز أسس الشراكة الثنائية. وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تطوير وملاءمة هذه الشراكة في ضوء التحولات الجيوسياسية الراهنة، مع استحضار ما تتيحه من فرص مشتركة تخدم مصالح الطرفين.

وكانت الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي قد تبنت، في بيان مشترك وقّعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الدعوةَ التي وجّهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حلٍّ سياسي نهائي للنزاع.

وفي هذا السياق، اعتمد الاتحاد الأوروبي موقفًا جديدًا بشأن قضية الصحراء، معتبرًا أن "حكمًا ذاتيًا حقيقيًا قد يشكّل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي".