بعد حلّها: مجموعة فاغنر تغادر مالي وتنصهر في "فيلق أفريقيا"

أكدت مصادر دبلوماسية وأمنية الأحد، نبأ إنهاء مجموعة فاغنر الروسية دورها رسميا في مالي على أن يتم دمجها ضمن "فيلق إفريقيا" في سياق انزياح البلاد من حضن فرنسا نحو روسيا بعد انقلابين في 2020 و2021 وتولي المجلس العسكري الحكم في مالي.

وأعلنت المجموعة الروسية على حسابها في تليغرام أن "المهمة أنجزت. مجموعة فاغنر تعود إلى الديار".

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ولم تؤكد مالي رسميا انتشار مجموعة فاغنر على أراضيها، لكنها أقرت بطلبها إيفاد مستشارين من روسيا. ووفقا لفرانس برس فقد قال مصدر أمني: "فاغنر بالأمس أو فيلق إفريقيا اليوم، الطرف الذي نتواصل معه يبقى ذاته، وهو السلطة المركزية في روسيا".

وكانت قوة فاغنر قد تفككت عقب مقتل زعيمها سيرغي بريغوجين في أغسطس 2023 في تحطم طائرة قرب موسكو وتحوم شكوك حول الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف وراء تدبير ذلك الحادث انتقاما من بريغوجين على خلفية تمرده وتهديداته باحتلال موسكو.

يذكر أيضا أنه في أعقاب فشل تمرد بريغوجين تم إعادة تنظيم مرتزقة فاغنر تحت مظلة الكرملين وباتت تُعرف باسم "فيلق روسيا".