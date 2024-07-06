حرب السودان على طاولة مؤتمر القاهرة للقوى السياسية السودانية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر للقوى السياسية السودانية ويشارك فيه نحو 18 حزب وحركة مسلحة سودانية لإيقاف الحرب الذي تفجر منذ 15 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ذلك خلال يومي السادس والسابع من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وشهد مطار القاهرة الدولي وصول احزاب وقوى سياسية وحركات مسلحة قبلت دعوة مصر للمشاركة في المؤتمر منها احزاب فاعلة في " تنسيقية تقدم" ، بينما تحرض حركات مسلحة فاعلة في الحرب وتقاتل الى جانب الجيش السوداني ضد المشاركة. وكانت الخارجية السودانية قد رحب بالدعوة المصرية.

وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مضادر خاضة أن المؤتمر يعقد دون مشاركة الدعم السريع الذي يقاتل الجيش السوداني.

هل سيحدث هذا المؤتمر اختراق يؤدي الى وقف الحرب.؟

استبعد الكاتب السوداني الدكتور محمد تورشين ، ان ينجح المؤتمر في حلحلة الازمة السودانية وإيقاف الحرب. وارجأ ذلك الى التباينات والخلافات بين القوى السياسية المدنية المشاركة في المؤتمر، كونه يضم احزاب من "تقدم" المتهمة بدعمها لقوات الدعم السريع وايضا هناك احزاب من "تقدم" نفسها رفضت المشاركة في المؤتمر الى جانب "الكتلة الديمقراطية" والتي تضم حركات تقاتل الدعم السريع الى جانب الجيش. مالم تصل القوى السياسية الى مرحلة مناقشة المسائل الخلافية بشكل جاد لن يكون هناك امل في احداث إختراق يذكر.