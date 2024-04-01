ليبيا: استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" بقذائف صاروخية

أكد وزير ليبي أن منزل رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في طرابلس تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، وقال الوزير الليبي لـ"رويترز"، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي خسائر بشرية.

بدورها، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن عددا من سيارات الإطفاء وصلت إلى موقع الهجوم في محاولة للسيطرة على النيران المشتعلة إثر إطلاق القذائف، مشيرة إلى انتشار عناصر من جهاز الأمن العام والداخلي في حي الأندلس بطرابلس.

وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل الدبيبة، وذكر أحد المواطنين أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.

يذكر أن وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، أعلن، في فبراير/شباط الماضي، التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.