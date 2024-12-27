ضجة في موزمبيق: الآلاف من السجناء هربوا من السجن المحصن

دراما في موزمبيق في أفريقيا: هروب أكثر من 6000 سجين خلال الأيام القليلة الماضية من سجن شديد الحراسة يقع بالقرب من العاصمة مابوتو، من بينهم 29 مدانًا بالإرهاب. وحدث الهروب بعد أن أكدت المحكمة العليا في البلاد نتائج الانتخابات، مما سمح لحزب بيرليمو بالبقاء في السلطة، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف قائد الشرطة المحلية برناردينو رافائيل أن 33 سجينا قتلوا وأصيب 15 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن. ودعا السجناء الذين فروا إلى الانصياع الى السلطات.

AP Photo/Carlos Uqueio

انتهت الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي بمزاعم خطيرة عن حدوث مخالفات، بعد أن صادقت المحكمة العليا، المعروفة باسم "المجلس الدستوري"، على نتائج الانتخابات، وذكرت أن المخالفات التي شهدتها الانتخابات "لم تؤثر بشكل جوهري على النتائج"، وأن الحزب الحاكم بارليمو بقيادة دانييل تش آبو فاز بنحو 65% من الأصوات، وذلك بعد تصحيح النتائج الأولية التي فازت بموجبها تشابو بنسبة 70%.

وأدى نشر نتائج الانتخابات إلى أعمال شغب ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد، تمكن خلالها بعض السجناء من الاستيلاء على أسلحة وإطلاق سراح سجناء آخرين. وتمكنوا من هدم أحد جدران المبنى والهروب إلى الخارج.