ما قصة اليهودي الإسرائيلي الذي اعتقلته السلطات الليبية في أحد كنس طرابلس؟

أُفرج خلال الساعات الـ24 الماضية عن رجل يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، بعد أن كان قد اعتُقل قبل عدة أسابيع في العاصمة الليبية طرابلس. وكشف التقرير الذي بثّته هيئة البث الرسمية "كان" الثلاثاء عن تفاصيل الحادثة التي تلقي الضوء على وضع التراث اليهودي الهش في ليبيا.

وكان الرجل، وهو يهودي مقيم في روسيا، دخل ليبيا عبر المعبر الحدودي مع تونس خلال زيارة للمنطقة. وبعد عبوره الحدود انقطع الاتصال به تمامًا، ما أثار القلق لدى عائلته.

وبحسب مصدر مطّلع على القضية، فإن الرجل حاول الصلاة في كنيس بطرابلس دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله. وقد تدخّل مسؤولون روس من أجل تسوية الملف، قبل أن يُفرج عنه بعد أسابيع من الاحتجاز.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على هشاشة ما تبقّى من التراث اليهودي في ليبيا، حيث لم يبقَ سوى عدد قليل من المعالم الدينية التي كانت شاهدة على وجود مجتمع يهودي يعود تاريخه إلى آلاف السنين. ففي عام 2021 أثارت صور لكنيس "دار بيشي"، وهو أحد آخر المعابد اليهودية المتبقية في البلاد، قلقًا واسعًا داخل أوساط الجالية الليبية في الخارج.

وأظهرت الصور وجود سقالات داخل المبنى، الأمر الذي أثار مخاوف من نية تغيير طبيعة الموقع. وقد عبّر أعضاء "المنظمة العالمية ليهود ليبيا" عن خشيتهم من مشروع قد يحوّل الكنيس إلى مبنى ذي وظيفة مختلفة. وقال الدكتور دافيد غيربي للقناة آنذاك: "هناك خطر بأن يحوّلوا الكنيس إلى مكتبة ويمحوا بذلك ألفي عام من التاريخ".

ويُعتبر كنيس دار بيشي واحدًا من آخر المواقع التي قد تُستعاد، إذ إن معظم المعابد الأخرى قد هُدمت أو حُوّلت إلى استخدامات مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجالية اليهودية الليبية، التي كانت مزدهرة في الماضي وعادت جذورها إلى العصور القديمة، اختفت تقريبًا بعد استقلال ليبيا عام 1951، ولاحقًا بعد استيلاء معمر القذافي على السلطة عام 1969. وغادر آخر اليهود البلاد نهائيًا في سبعينيات القرن الماضي.