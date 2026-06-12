في خطوة تعكس التزاماً أمريكياً وأممياً متجدداً بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء والممتد لأكثر من خمسة عقود، التقى مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وتركزت المباحثات حول سبل دفع العملية السياسية، وتفعيل مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

وأشار المسؤول الأمريكي، عبر منصة "إكس"، إلى أن "الاجتماع تدارس استراتيجيات عملية لمساعدة الأطراف المعنية على إحراز تقدم نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول متبادلاً"، مؤكداً أن "القرار 2797 يفرض تكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذا الملف المزمن".

يأتي هذا اللقاء في سياق دينامية دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة لإعادة تنشيط المفاوضات. وتشمل جولة دي ميستورا الحالية زيارة لمخيمات تندوف، تليها لقاءات في المغرب والجزائر. وتحمل هذه الجولة رسائل سياسية حازمة ترتكز على ضرورة الانخراط الجاد في العملية السياسية واحترام مرجعيات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2797 كإطار للتسوية النهائية. وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ أممية أوسع شملت مشاورات سابقة في مدريد وواشنطن؛ بهدف إعادة بناء الثقة وتعزيز قنوات الحوار على أسس أكثر واقعية وفعالية. وفي هذا الصدد، تلقى مجلس الأمن مؤخراً إحاطات مغلقة من المبعوث الشخصي ورئيس بعثة "المينورسو"، استعرضت التطورات الميدانية والسياسية، وسط مؤشرات إيجابية نسبياً تحدث عنها دي ميستورا بوصفها "زخماً حقيقياً" يمكن البناء عليه إذا توفرت الإرادة السياسية للأطراف المعنية.

تكتسي التحركات الأمريكية أهمية بالغة في ظل الضغط المتواصل من واشنطن للانتقال إلى خطوات عملية تُفضي إلى تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو المسار الذي يشرف عليه مسعد بولس استناداً إلى التوجهات الأممية الصادرة أواخر أكتوبر/تشرين الأأول 2025. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات ميدانية معقدة؛ إذ تأجلت جولة ثالثة من المشاورات السياسية كان مقرراً عقدها في واشنطن في ماي الماضي، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت مواقع مدنية بمدينة السمارة وتبنتها جبهة "البوليساريو". كما تزامن لقاء بولس ودي ميستورا مع تصعيد ميداني أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الجبهة، أبرزهم نجل زعيمها السابق، إثر قصف بطائرة مسيرة مغربية في المنطقة العازلة.

أثارت هجمات السمارة إدانات دولية واسعة قادتها الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وبلجيكا، إلى جانب دول عربية والاتحاد الأوروبي، حيث أعربت هذه القوى عن قلقها من أي تصعيد عسكري قد يقوض فرص التسوية. من جانبها، عبرت الأمم المتحدة، عبر المتحدث باسم أمينها العام ستيفان دوجاريك، عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، مؤكدة دعمها لتقارير بعثة "المينورسو". وشددت المنظمة الدولية على لسان دي ميستورا على ضرورة تغليب لغة الحوار، والالتزام بوقف إطلاق النار كشرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية لاستئناف مفاوضات جادة ومثمرة.