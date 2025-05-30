نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بلدة موكوا إلى 115 شخصا

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الجمعة، عن "ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بلدة موكوا في ولاية نيجر شمالي البلاد إلى 115 شخصا على الأقل. وقال مسؤول محلي إن "جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة ، و إن العديد من الأشخاص ما زالوا معرضين للخطر".

وجرفت مياه الفيضانات التي تهاطلت مساء الأربعاء، أكثر من 50 منزلاً في بلدة موكوا، مما أدى إلى غرق السكان وفقدان العديد من الاشخاص.

ونجمت الفيضانات عن هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام، كما أدى انهيار سد في بلدة مجاورة إلى تفاقم الوضع.

وقد جرفت الفيضانات عددا من المنازل وتسببت في وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، فيما ترجح السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار جهود البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وغالبا ما تواجه نيجيريا فيضانات موسمية تؤثر - بشكل خاص - على المجتمعات الواقعة على ضفاف نهري النيجر وبينوي، وتعد ولاية نيجر من أكثر المناطق عرضة للفيضانات، وقد شهدت في السنوات الأخيرة أحداثا مماثلة.