من الصراع والتوتر إلى تعاون مشروط وبناء: الوساطة الأمريكية بين المغرب والجزائر قد تشهد تحولا استراتيجيا في شمال إفريقيا

في ضوء التطورات الدبلوماسية الراهنة، يبدو أن الوساطة الأميركية بين المغرب والجزائر قد تفتح فصلاً جديداً في تاريخ التعاون المغاربي، وترسم إمكانات لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي في شـمال إفريقيا. فما هي أبعاد هذه المعادلة؟ وما فرص النجاح؟ وما المعوقات؟

وإذا ما نجحت الوساطة الأميركية بين المغرب والجزائر، فقد نشهد تحولاً استراتيجياً في شمال إفريقيا، من الصراع والتوتر إلى تعاون مشروط وبناء. لكن الطريق إلى هناك ليس مفروشاً بالورود، لأنّ الإرث التاريخي، والإشكالات الموضوعية، والتنافس على النفوذ باقٍ. ومع ذلك، فإنّ مجرد فتح نافذة تفاوض يُعدّ بحدّ ذاته تغييراً مهماً. فالوساطة الأميركية قد لا تُعيد الأمور إلى ما كانت عليه فقط، بل قد تُعيد تشكيل آليات التعاون المغاربي بطريقة تتجاوز حدود النزاع وتفتح الباب أمام بناء مشترك.

أكد مبعوث الولايات المتحدة الأميركي، ستيف ويتكوف، أنّ فريقه "يعمل مع المغرب والجزائر الآن" وأنه "من الممكن التوصّل إلى اتفاق سلام خلال ستّين يوماً"، من جهة أخرى، يُعدّ تدخل واشنطن طبيعياً في ضوء الاهتمام الأميركي – المتزايد – بالاستقرار الإقليمي وتراجع النفوذ التقليدي الأوروبي، وكذلك بفضل الديناميكية الجديدة في علاقة كل من المغرب والجزائر مع القوى الكبرى. مثلاً، أشار تحليل لـ"معهد واشنطن" إلى أن الولايات المتحدة بدأت حوارات استراتيجية مع كل من البلدين، مع ما يعنيه ذلك من فرص إعادة ضبط العلاقات المغاربية.

فتح الحدود والتعاون الاقتصادي، العلاقة المتجمّدة بين المغرب والجزائر، وخصوصاً إغلاق الحدود البرّية منذ سنوات طويلة، شكلت عائقاً أمام تكامل اقتصادي مغاربي. لو تم تجاوزها بوساطة أميركية، فإن فتح الأسواق، وتشغيل خطوط الطاقة والنقل، وتحفيز الاستثمار المشترك تصبح ممكنة. مثلاً، أحد التحليلات يشير إلى أن إحياء الحوار بين البلدين يمثل "فرصة لإحياء الوحدة المغاربية، وإطلاق التجارة عبر الحدود، وتعزيز الصمود الاقتصادي الإقليمي". إعادة التوازن الإقليمي، إنها تتيح للمغرب والجزائر استعراض دور جديد في شمال إفريقيا؛ المغرب بتوسّعه الدبلوماسي، والجزائر بمواردها وموقعها الاستراتيجي. وقد رأت الولايات المتحدة في ذلك محوراً لسياسة «تعزيز الاستقرار المغاربي» في مواجهة تأثيرات دول مثل روسيا والصين.

قضية الصحراء لطالما كانت عقبة مركزية في العلاقات بين البلدين؛ إذا تراجعت إلى إطار تفاوضي أو اتُّفِق على مسار وسيط، فقد يُرّكز الاتفاق على فتح قنوات جديدة دون أن يُحسم كل شيء على الفور. الجزائر لا تبدو مرتاحة لفكرة وسيط خارجي تضعه في موقع القرّاء، إذ سبق أن أكّدت رفضها لأي شكل من أشكال الوساطة بين البلدين. ثقل القضايا الهيكلية: فتح الحدود، قضايا الأمن المشترك، النفوذ في الساحل، والموقف من الصحراء لن تُحلّ بين ليلة وضحاها. إن توزيع الأدوار والمكاسب، المغرب يرغب في الاعتراف الدولي بخطة الحكم الذاتي للصحراء، بينما الجزائر تدعم حقّ الشعوب في تقرير المصير. أيّ توافق سيتطلّب تنازلات كبيرة.

في حالة نجاح الوساطة الأميركية وتوقيع اتفاق أولي بين البلدين، قد نرى مرحلة أولى من التعاون الانتقائي: مثل فتح معابر، مشاريع طاقة مشتركة، وتنسيق أمني. ثمّ مرحلة ثانية أوسع تشمل إحياء مشروع الاتحاد المغاربي أو ما يماثله، وإعادة تكوين شبكة التعاون المغاربي الاقتصادي، ما يعيد تشكيل البنية المغاربية على أساس أقل تناقضاً وأكثر تكاملاً. لكن، إذا فشلت الوساطة أو تأخّرت، فقد تبقى العلاقة بين البلدين قائمة على الشدّ والجذب، وتستمرّ التحالفات الخارجية بتحديد