إدارة ترامب: "موقف واشنطن ثابت وهو أن الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء"

جدد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا مسعد بولس، على أن "التركيز على تبني مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لنزاع الصحراء"، مشيرا إلى أنه "سعيد بالبناء على محادثتي السابقة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، هذه المرة ناقشنا تجديد ولاية بعثة المينورسو".

وقال مسعد بولس: "الولايات المتحدة ثابتة في موقفها، وهو أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية، حل من شأنه أن يجلب الازدهار والسلام والاستقرار للمنطقة".

وكان بولس قد التقى مجددا بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بستافان دي ميستورا، وكشف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" نشرها، اليوم الجمعة، أنهما ناقش ولاية بعثة "المينورسو"، مجددا التأكيد على الموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء.

يأتي ذلك يوما واحدا بعد تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، أن حكومة بلاده قررت تشجيع الاستثمارات الأمريكية في أقاليم الصحراء، وذلك في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على المنطقة، وهو الموقف الذي عبر عنه إثر اجتماعه مع وزير الخارجية المغربي في نيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابع "الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب".

وأورد نائب وزير الخارجية الأمريكي أنه تطرق خلال اجتماعه مع بوريطة إلى "العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية"، مبرزا استعداد الإدارة الأمريكية للعمل بالتنسيق مع المغرب من أجل "النهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة".

وفي السياق أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بنيويورك، لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، وذلك على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدّد عطاف، "موقف الجزائر في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء، بما يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقّه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير"، وتناول دي ميستورا وعطاف خلال لقائهما مستجدات قضية الصحراء في سياق التحضير لاجتماع مجلس الأمن المُخصص لهذه المسألة شهر أكتوبر/ـشرين الأول الوشيك.