قضية الصحراء: الولايات المتحدة مصممة على فرض الحكم الذاتي والجزائر تلتزم الحذر لتفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن

كثفت الولايات المتحدة تحركاتها عبر دبلوماسييها وخبرائها العاملين في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،بينما يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الوشيك، للتصويت على قرار جديد يتعلق بالصحراء، قد يمثل هذا النص قطيعة مع سابقاته بتكريسه لأولوية خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المقترحة في عام 2007 كحل وحيد للنزاع، تستمر"المفاوضات خلف الأبواب المغلقة" ، كما كشفت أفريكا إنتليجنس. في المقابل، تلتزم الجزائر الحذر في خطواتها لتفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأشارت "أفريكا إنتليجنس" إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية تبدو في الوقت الحالي غير مستعدة للتحدث عن خطة الحكم الذاتي الحساسة للغاية التي تقترحها الرباط للصحراء الغربية". آخر مرة تحدث فيها الرئيس الجزائري عن هذا الموضوع كانت في 18 يوليو/تموز المنصرم، أي قبل أسبوعين من رسالة ترامب إلى الملك محمد السادس.

تقوم إدارة ترامب، بقيادة المفاوضات، وذلك من أجل إقناع أعضاء مجلس الأمن باتباع الخط الذي رسمه الرئيس الأمريكي لاستئناف الحوار، الذي توقف منذ مارس/آذار من عام 2019، والمتركز حصريا على المبادرة المغربية. وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بوضوح في رسالته في 2 أغسطس/آب الجاري للعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش، قائلا:"إن مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يُعتبر جديا وموثوقا وواقعيا، هو الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". وهي الرسالة التي لم تقم الجزائر ولا البوليساريو بالتعليق عليها لحد الآن.

وبحسب التقرير، فتحت إدارة ترامب الحوار مع الجزائر، حيث قام مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس ترامب لشؤون إفريقيا، بزيارة إلى الجزائر في نهاية يوليو/تموز المنصرم، حيث التقى بالرئيس عبد المجيد تبون. وأكد بولس في مقابلة مع وسيلة إعلام جزائرية على أن "الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وتدعم مقترح الحكم الذاتي الجدي والموثوق والواقعي للمغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع".

بالنسبة لبقية الأعضاء غير الدائمين في المجلس، باستثناء الجزائر، فإن الأغلبية تدعم الحل المغربي المقترح في عام 2007، مثل الدنمارك واليونان وباكستان وسلوفينيا وجمهورية كوريا. فيما تعترف كل من بنما والصومال وجمهورية غويانا التعاونية وسيراليون علنا بمغربية الصحراء. فيما تشارك كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، الرؤية الأمريكية بشأن هذا الملف. أما الصين وروسيا، فلم تعلنا عن موقفهما بعد.

وكان فريق من وزارة الخارجية الأمريكية، قد زار، الأسبوع الجاري، مدينة العيون للقاء رئيس بعثة المينورسو، الروسي ألكسندر إيفانكو. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على الأمم المتحدة لتقليص عدد أفراد البعثة، وهو هدف يهدف إلى طي صفحة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في المنطقة وتكريس مبدأ الحخكم الذاتي.