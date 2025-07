من أين له هذه الإنجليزية؟ الإحراج الذي تعرض له ترامب مع رئيس ليبيريا | شاهدوا

وقعت حادثة طريفة في البيت الأبيض ليلة الأربعاء - الخميس، بينما كان الرئيس دونالد ترامب يستضيف خمسة قادة أفارقة في مقر إقامته. أُعجب ترامب باللغة الإنجليزية الجيدة التي يتحدث بها الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وسأله أين تعلمها. ومن المحرج أن الرئيس الأمريكي لم يكن يعلم أن اللغة الرسمية في ليبيريا هي الإنجليزية، وأن بواكاي يتحدثها كلغة أم.

سأل ترامب: "يا لها من انجليزية جميلة، إنها مذهلة. أين تعلمتَ التحدث بها بهذه الروعة؟" أجاب بواكاي أنه درس في ليبيريا. ثم ازداد فضوله، فأجاب ترامب بحماس: "هذا مثير للاهتمام حقًا. هناك أناس حول الطاولة هنا لا يتحدثون حتى بهذا المستوى من اللغة."

تأسست دولة ليبيريا عام 1822 على يد شركة إعادة التوطين الأمريكية، التي كانت تهدف إلى توطين العبيد المحررين في أفريقيا. أعلنت استقلالها عام 1847، ولا تزال العديد من اللغات تُتحدث هناك حتى يومنا هذا، واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.

https://x.com/i/web/status/1943022824030966162