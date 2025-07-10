من أين له هذه الإنجليزية؟ الإحراج الذي تعرض له ترامب مع رئيس ليبيريا | شاهدوا

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وقعت حادثة طريفة في البيت الأبيض ليلة الأربعاء - الخميس، بينما كان الرئيس دونالد ترامب يستضيف خمسة قادة أفارقة في مقر إقامته. أُعجب ترامب باللغة الإنجليزية الجيدة التي يتحدث بها الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وسأله أين تعلمها. ومن المحرج أن الرئيس الأمريكي لم يكن يعلم أن اللغة الرسمية في ليبيريا هي الإنجليزية، وأن بواكاي يتحدثها كلغة أم.

سأل ترامب: "يا لها من انجليزية جميلة، إنها مذهلة. أين تعلمتَ التحدث بها بهذه الروعة؟" أجاب بواكاي أنه درس في ليبيريا. ثم ازداد فضوله، فأجاب ترامب بحماس: "هذا مثير للاهتمام حقًا. هناك أناس حول الطاولة هنا لا يتحدثون حتى بهذا المستوى من اللغة."

تأسست دولة ليبيريا عام 1822 على يد شركة إعادة التوطين الأمريكية، التي كانت تهدف إلى توطين العبيد المحررين في أفريقيا. أعلنت استقلالها عام 1847، ولا تزال العديد من اللغات تُتحدث هناك حتى يومنا هذا، واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.

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أثارت تصريحات ترامب ردود فعل قوية بين المواطنين. قال أرشي تاميل هاريس، وهو ناشط اجتماعي شاب: "لا أعتبرها مجاملة، بل تعكس أن الأفارقة ما زالوا يُنظر إليهم على أنهم أناس غير متعلمين يعيشون في قرى". وجادل دبلوماسي ليبيري بأن تصريحات الرئيس غير لائقة وتعكس "استعلاءً على رئيس دولة ناطقة بالإنجليزية".

من ناحية أخرى، خرج مستشار ترامب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، الذي حضر الاجتماع، بانطباع مختلف. "أعرب الجميع عن تقديرهم العميق لوقت الرئيس وجهوده. لم يسبق للقارة الأفريقية أن حظيت بصديق في البيت الأبيض مثل الرئيس ترامب".

صرحت وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، لشبكة CNN أيضًا بأن الرئيس بواكاي لم ينزعج من الوضع: "كثيرون لا يفهمون الحدود اللغوية والتركيبة اللغوية لأفريقيا. ما سمعه ترامب هو التأثير الأمريكي على لغتنا الإنجليزية".