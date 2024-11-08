تقرير: "الوضع الأمني الهش جنوب الجزائر جعل عناصر البوليساريو هدفا سهلا لتنظيمات داعش والقاعدة وميليشيات إيران وفاغنر"

ذكر تقرير استخباراتي حصلت عليها إذاعة "أوروبا 1"، أن "أجهزة الأمن المغربية قلقة من كون الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء تعتبر الشباب البوليساريو فريسة سهلة لزيادة عدد عناصرها، لهذا كان من شروط التقارب الفرنسي المغربي أن يتبنى الرئيس الفرنسي الموقف الواضح بشأن ملف الصحراء المغربية بما يصُب في مصلحة فرنسا لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، قبل أي اعتبار أيديولوجي أو تاريخي".

ووفقاً للاستخبارات المغربية، حسب ما نشرته "أوروبا1" فإن أكثر من مائة عضو من جبهة البوليساريو انضموا إلى صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينما التحق عدة عشرات آخرون بفرع داعش في ليبيا.

وأكد المصدر ذاته أن "التفاعل بين جبهة البوليساريو، وجماعات مثل فاغنر وحزب الله والميليشيات الإيرانية، يتطلب اهتمامًا خاصًا لتوقع التهديدات المحتملة وتطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما دعم الدولة الجزائرية، ولا سيما الجيش الوطني الشعبي الجزائري، للجماعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، كما يمكن أن يكون للأنشطة الإرهابية التي ترعاها الدولة تداعيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، مما يعرض الاستقرار الداخلي للدولة والعلاقات الدولية للخطر".

وفي وقت توجه الجزائر اتهامات متكررة للمغرب بأنه يستخدم ورقة الإرهاب لإضعاف وتشويه سمعة جبهة البوليساريو، كانت صحيفة "Sahel-Intelligence"، قد أكدت أن المخاوف الجيوسياسية من تورط جبهة البوليساريو في التجنيد للأعمال الارهابية التي ترتكبها داعش، قد امتدت لتشمل الجزائر سيما بعدما برزت صلاتها بالجماعات الإرهابية والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

وجاء في التقرير أن المغرب أعرب عن قلقه البالغ من أن " عناصر الجماعات المسلحة، تلقت تدريبًا عسكريًا على يد الجماعات المتطرفة مثل ’داعش’و’القاعدةآ’، بينما انحرف آخرون نحو طريق التطرف تحت وطأة غياب أفق واضح ومستقبل مُستدام".

وأورد المصدر ذاتها، أنه وباعتبار فرنسا مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي "الأساس الوحيد" لحل النزاع، تكون داعمة للمغرب في مواجهته لجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر، والتي "توثقت صلاتها مع الجماعات الإرهابية في المنطقة منذ نحو عشرين عاماً"، بحسب الأجهزة الأمنية المغربية.

وتثير الروابط المتزايدة بين جبهة البوليساريو وجهات فاعلة مثل "حزب الله اللبناني، والميليشيات الإيرانية، فضلاً عن مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، مخاوف متصاعدة بشأن استقرار المنطقة. وفي هذا السياق المضطرب، تصبح مكافحة الإرهاب والحفاظ على السيادة الوطنية، إضافة إلى حماية المصالح الاستراتيجية، ضروريات ملحّة لا بد من التصدي لها بحذر وحزم".

وأفادت الوثيقة الاستخباراتية بـ"انضمام العديد من أعضاء جبهة البوليساريو إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" مؤكدة أن "شباب مخيمات تندوف باتوا يشكلون فريسة سهلة للجماعات الإرهابية، إذ تلقى بعضهم بالفعل تدريباً عسكرياً، فيما يُلاحظ انحراف آخرين نحو التطرف في ظل غياب مستقبل واضح".

وأبرز المصدر ذاته، أن مخيمات تندوف، تحولت إلى "ملاذ للجهاديين" وفق مضامين المذكرة الاستخباراتية التي تضمّنت عدداً من الصور لعناصر سبق لهم أن انتموا إلى البوليساريو، ومن بينهم أبو وليد الصحراوي، المعروف بكونه أحد قادة "داعشة" في منطقة الساحل".

وكان أبو وليد الصحراوي، أحد أتباع جبهة البوليساريو في التسعينات، قبل أن يصبح قائداً لتنظيم ’داعش’ في الصحراء الكبرى، وعُرف بأنه المسؤول عن هجوم "أرليت" عام 2013 الذي استهدف موقعاً منجميا لاستخراج اليورانيوم التابع لمجموعة أريفا الفرنسية شمال النيجر، قبل أن يتم القضاء عليه عبر ضربة بطائرة بدون طيار فرنسية.

وبحسب الاستخبارات المغربية، فقد أدت الحرب على الإرهاب في الصحراء إلى تحويل منطقة مخيمات تندوف إلى "ملاذ" للجهاديين، وهو ما يقلق الرباط التي تنشط دبلوماسياً لإدراج جبهة البوليساريو في قائمة المنظمات الإرهابية.