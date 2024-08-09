المغرب: تدمير مركبتين وشاحنة لجبهة البوليساريو في منطقة المك شرق الجدار الرملي

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية مركبتين رباعيتي الدفع وشاحنة تابعة لجبهة البوليساريو في منطقة المك شرق الجدار الرملي الذي أقامه المغرب، وحتى الآن، لم يتم تحديد حصيلة دقيقة للضحايا والمصابين، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لـ "يابلادي".

من جهتها، أكدت وسيلة إعلام تابعة للبوليساريو، "استهداف سيارات مدنية بمنطقة المك بواسطة طائرة مسيرة مغربية دون تسجيل ضحايا"

تأتي هذه الضربة الجديدة بعد أيام قليلة من ضربة أخرى نفذتها طائرة مسيّرة للقوات المسلحة الملكية المغربية في 30 يوليو/تموز المنصرم في نفس المنطقة، وأسفرت عن مقتل شخصين من صفوف البوليساريو شرق الجدار الرملي متوقعة، ردا على اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وتعيد الجبهة نفس ما قامت به بعد دعم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، التي أُعلن عنها في 18 مارس/ىذار من عام 2022.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت في بيان، الثلاثاء المنصرم، عن سحب سفيرها في فرنسا بأثر رجعي، بدعوى إقدام الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالحل المغربي لقضية الصحراء ، والذي يستند على أساس الحكم الذاتي، واعتبرته فرنسا بأنه الحل الوحيد لنزاع الصحراء، وذلك وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجزائرية.واعتبر البيان أن الحكومة الفرنسية أقدمت على حد تعبير البيان على "إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، وإن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

ومن جهتها كشفت السفيرة المغربية لدى فرنسا سميرة سيطايل، أنه يرتقب أن يجري الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون زيارة رسمية إلى المغرب في نهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، مشيرى إلى أن "الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي تحدثا مراراً عن هذه الزيارة المرتقبة والتي من المتوقع أن تكون محوراً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين".

وقالت سميرة سيطايل، إن "الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء لم يأت من فراغ"، مبرزة أن "الأمر يتعلق يتعلق بنتيجة لمحادثات بين البلدين استمرت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، من أجل إعادة بناء علاقاتهما الثنائية".