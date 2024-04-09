الجزائر .. مقتل 3 من سائقي تطبيقات النقل عشية عيد الفطر

شهدت الجزائر عشية عيد الفطر، صدمة اغتيال 3 أشخاص بطريقة شنيعة في ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد، حيث إنَّ الضحايا هم سائقو سيارات أجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم اقتيادهم إلى مزرعة، حيث أجهز عليهم الجناة ببرودة دم.

وكانت قد أعلنت عائلات الضحايا الثلاثة عن اختفاء ذويها على فترات متفرقة، وبقيت تنتظر ظهورهم أو الحصول على أيّ معلومات عنهم، ومن بين الضحايا، حسب المعلومات الأولية، شخصان ينحدران من مدينة "سفيزف"، أحدهم يعمل مجوهراتيا.

وتم العثور على جثثهم الاثنين قبل ساعة الإفطار، بعد أيام من ذلك الاختفاء الغامض، حيث كانت مدفونة بداخل مزرعة تدعى مزرعة "العباد" تقع بمدخل بلدية مصطفى بن ابراهيم 30 كلم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الرابط بين الضحايا الثلاثة هو اشتغالهم في إطار تطبيق سيارات أجرة معروف، حيث اقتيدوا من طرف الجناة، وهم، حسب ذات المصدر، أفراد ينتمون إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات الفاخرة.

وتم القبض على الجناة بعد الاشتباه في أحدهم والتنقل لتفتيش المزرعة، حيث عثر على الجثث تحت أكوام من الأتربة، وتلقى الجزائريون وسكان المنطقة صدمة كبيرة، عند سماع الخبر الذي نزل كالصاعقة عليهم.

خاصة وأن اكتشاف الجريمة وقع في العشر الأواخر من شهر رمضان ويوما قبل عيد الفطر.