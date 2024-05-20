الجيش الأوغندي يعلن القبض على خبير متفجرات من "داعش"

أكد الجيش الأوغندي، أمس الأحد، أنه تمكن خلال عملية عسكرية من القبض على واحد من أكثر الأشخاص المطلوبين يدعى النيواري العراقي، وهو قيادي في جماعة مسلحة محلية موالية لتنظيم "داعش"، ويعد أهم خبير في المتفجرات والعبوات الناسفة لدى التنظيم.

وقال الجيشُ الأوغندي في بيان صحافي إن القبض على "العراقي" جاء خلال عملية عسكرية في إحدى الغابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، غير بعيدة من الحدود بين البلدين، حيث يخوض البلدان منذ ثلاث سنوات حرباً شرسة ضد جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتمردة.

وأضاف الجيشُ الأوغندي أنه قبض عليه وهو حي يرزق، في واحدة من أنجح العمليات العسكرية خلال ثلاث السنوات الأخيرة، وهو ما يعد مكسباً كبيراً ضد الجماعة الموالية لتنظيم "داعش"، والتي نفذت كثيراً من العمليات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة، كان "العراقي" هو من يصنعها أو يدرب بقية المقاتلين على صنعها.

ونشر الجيش الأوغندي صورة لـ"العراقي" وهو يحملُ بندقية "رشاش"، ويرتدي قميصاً بنياً، وبملامح طفولية ومن دون لحية، وهو في منطقة مليئة بالأشجار، فيما يعتقد أنها الغابة التي كان يختبئ فيها.

نفس العملية التي أعلن الجيش تفاصيلها، الأحد، أسفرت عن إنقاذ تسعة أشخاص بينهم أطفال، كانوا في قبضة التنظيم، كما صودرت "مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة في صنع العبوات الناسفة".