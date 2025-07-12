الحكومة الموريتانية: "لا لقاء بين الرئيس ونتنياهو خلال قمة واشنطن"

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نفت الحكومة الموريتانية ما تم تداوله بخصوص لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تواجدهما الأخير في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية DPA، اليوم السبت، عن ولد مدو قوله إن "خبر اللقاء المزعوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإسرائيلي عارٍ من الصحة".

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب مشاركة الرئيس الموريتاني في قمة مصغّرة احتضنها البيت الأبيض، جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخمسة من قادة الدول الإفريقية، موريتانيا، السنغال، غينيا بيساو، والغابون، وتمحورت حول التعاون الاقتصادي ومواجهة النفوذ الصيني في القارة.

وتزامنت أعمال القمة مع زيارة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، استمرت أربعة أيام، دون أن يصدر عن الطرفين أي إعلان رسمي بشأن لقاء أو مبادرة مشتركة، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الزيارة.

وكانت موريتانيا قد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2010، وذلك بعد أن جمدت هذه العلاقات في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر 2008 وبداية 2009.