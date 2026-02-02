قاعدة مصرية سرية تؤدي دورا عسكريا خفيا لمصر في حرب السودان

كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن تشغيل مصر قاعدة جوية سرية في الصحراء الغربية، تُستخدم كنقطة انطلاق لعمليات جوية مكثفة داخل الأراضي السودانية، في إطار الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ألف يوم.

وبحسب التحقيق، أظهرت صور أقمار صناعية وبيانات حركة الطيران وتحليل مقاطع مصوّرة، إقلاع طائرات مسيّرة متطورة من طراز تركي من قاعدة تقع قرب مشروع "شرق العوينات" الزراعي، لتنفيذ ضربات دقيقة ضد قوات "الدعم السريع" في السودان.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا نوعيًا في مستوى التدخل المصري، بعد أن اقتصر دور القاهرة سابقًا على المسارات الدبلوماسية، في ظل تزايد الانخراط الإقليمي في الصراع، حيث تدعم دول عدة أطرافًا متنازعة داخل السودان.

وأوضح التحقيق أن القاهرة دفعت إلى هذا التحرك مخاوفُ أمنية متصاعدة، لا سيما عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، وما تبع ذلك من موجات نزوح واسعة باتجاه الحدود المصرية، تجاوزت 1.5 مليون لاجئ.

كما لفت التقرير إلى استخدام طائرات مسيّرة من طراز "أقينجي"، القادرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى وحمل ذخائر ثقيلة، في استهداف خطوط إمداد ومواقع عسكرية داخل السودان، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الصراع الإقليمي.

وأكدت الصحيفة أن الحرب في السودان تحوّلت إلى ساحة اختبار لتقنيات عسكرية متقدمة، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنى التحتية الحيوية.