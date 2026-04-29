أعلنت السلطات المغربية عن ملتمس تشريعي موجّه إلى مجلس النواب يقضي بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بعد استيفائه العدد القانوني من التوقيعات عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”.

ويأتي هذا المقترح في إطار تفعيل آلية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من دستور 2011، والتي تتيح للمواطنين تقديم مبادرات تشريعية إلى المؤسسات التشريعية.

هدف المقترح

ويهدف الملتمس إلى تمكين المستفيدين من استرجاع أو اكتساب الجنسية المغربية، بما يضمن لهم الحقوق الدستورية والسياسية والثقافية والاجتماعية، مع التأكيد على الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمعهم بالمغرب.

مرجعيات دستورية وهوية متعددة

ويستند النص إلى مرجعيات دستورية وقانونية، من بينها التوجيهات المتعلقة بصون حقوق اليهود المغاربة، إضافة إلى التأكيد على الطابع التعددي للهوية الوطنية، التي تشمل مكونات عربية إسلامية وأمازيغية وعبرية وأندلسية وإفريقية ومتوسطية.

إجراءات تنظيمية مقترحة

ويقترح الملتمس تبسيط إجراءات طلب الجنسية داخل المغرب وخارجه عبر القنصليات والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب إحداث بوابة رقمية وطنية لتسهيل المعاملات الإدارية، وقاعدة بيانات للأسماء ذات الأصل اليهودي المغربي.

كما يتضمن المقترح تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية لمواكبة إدماج المستفيدين، وإحداث هيئة وطنية تعنى بالشؤون المرتبطة بهذه الفئة، مع ضمان الحماية من أي أشكال تمييز.

المسار القانوني

ومن المنتظر أن يتم البت في قبول الملتمس وفق الآجال القانونية، قبل إحالته إلى المسار التشريعي داخل البرلمان في حال المصادقة عليه.