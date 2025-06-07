بعد إعلان فرنسا دعم مغربية الصحراء: الجزائر تقرر إلغاء مشروع ميناء "الحمدانية" لفائدة شركة فرنسية

بعد إعلان الرئيس الفرنسي غيمانويل ماكرون، نهاية يوليو/تموز المنصرم عن دعم فرنسا لمغربية الصحراء عبر تأييد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقترحه المملكة لحل النزاع حول الأقاليم الجنوبية، قررت السلطات الجزائرية بشكل نهائي، إلغاء مشروع ميناء "الحمدانية" في شرشال غرب العاصمة، والذي تأخر إنجازه لـ10 سنوات كاملة بعدما كان يفترض أن تنفذه مؤسسات صينية باعتباره جزءا من مبادرة "الحزام والطريق"، مبرزة أن للأمر علاقة بمصالح اقتصادية لشخص مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد سنوات من ترويج الإعلام الجزائري لهذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا ومنافسا لميناءي طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي، قالت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية إن "الرئيس عبد المجيد تبون قرر إنهاء العمل فيه بعدما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره ركيزة لتحويل الجزائر إلى منصة لوجستية كبرى في حوض المتوسط، تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا".

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القرار الذي وصف بـ"التحول المفاجئ"، جاء، حسب المصدر ذاته لصالح اتفاق جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية العملاقة المتخصصة في الشحن البحري والحاويات، والتي يملكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، المعروف بقربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس تبون رودولف سعادة مؤخرًا في قصر المرادية بالجزائر، في غمرة التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس، والتي وصلت حد تداول تسريبات حول احتمال تجميد الحكومة الفرنسية لأصول عدد من المسؤولين الجزائريين.