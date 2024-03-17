الجزائر تندد بمشروع مغربي لمصادرة "مقرات سفارتها" في الرباط

نددت الجزائر بمشروع مغربي قالت إنه يستهدف مصادرة مقرات سفارتها في الرباط، ووصفته بأنه "يشكّل مرحلة تصعيدية جديدة" من جانب المغرب، وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، إن "مشروع المغرب لمصادرة مقرات السفارة يتنافى مع الممارسات الدولية"

وأضافت الوزارة في البيان: "تؤكد الجزائر أن هذا المشروع يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول... وهي الالتزامات التي يكرّسها القانون والعُرف الدوليَّان على حد سواء".

وتابعت الوزارة : "سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. كما أنها ستلجأ إلى السبل والطرق القانونية المتاحة كافة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".

كان المغرب قد أعلن عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية. وجاء بالإعلان، الذي نُشر في الجريدة الرسمية المغربية، أن "المنفعة العامة تقتضي... نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض".

وتضمنت المباني التي شملها قرار نزع الملكية 3 عقارات تابعة للجزائر.