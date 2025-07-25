شقيق مؤسس جبهة البوليساريو: يدعو إلى "تبني تكتيكات حفر الأنفاق وشن هجمات خاطفة على مواقع القوات المغربية"

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دعا شقيق مؤسس جبهة البوليساريو البشير مصطفى السيد، إلى "تبني تكتيكات حفر الأنفاق وشن هجمات خاطفة على مواقع القوات المغربية، والتصدي للقوات المسلحة الملكية المغربية"، مشيدا بـ"قيادة كتائب القسام لحركة حماس"، واصفاً إياها بأنها "استثنائية لحركة عقائدية"

وفي السياق أوضح البشير أن "الحكومة الجزائرية لا ترغب في تصعيد الحرب مع المغرب إلى مستوى قد يضر بمصالحها"، معربا عن استيائه من "رفض الجزائر تزويد البوليساريو بالأسلحة"، كما قال خلال اجتماع للأمانة العامة للبوليساريو عُقد في نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم في مخيمات تندوف.

تأتي تصريحات بشير مصطفى السيد حول حركة حماس في سياق حساس بالنسبة لجبهة البوليساريو، خاصة بعد فقدان الدعم من نظام بشار الأسد الذي أُطيح به في سوريا.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قال في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية بأن "الصحراويين يطالبون بأسلحة نمتنع عن تزويدهم بها في الوقت الحالي".