الرئيس الجزائري من خنشلة: "لن نتأخر في نصرة فلسطين والصحراء الغربية"

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة شرق البلاد، اليوم الخميس،."لن نتأخر في نصرة فلسطين والصحراء الغربية، ويجب أن نصل مع الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي"وتابع"فلسطين قضيتنا وقضية كل الجزائريين، وهي قضية مقدسة ولن ننسى بأنها أولى القبلتين.. نادينا كل الشرفاء في العالم للتوجه إلى المحكمة الدولية ولن نتوقف".

وكان ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، قد دعا، أمس الأربعاء، أعضاء مجلس الأمن لتحمل المسؤولية اتجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء"، وأعرب بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب عاجل من بلاده عن "إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال".

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وأشار بن جامع إلى أن "هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح"، مشددا على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".

وأضاف أن "مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكمـ وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية". كما دعا أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه إسرائيل، مشددا على أن "الاحتلال لا ينبغي أن يكون استثناء".