هيئة الانتخابات التونسية: قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مسشاء اليوم السبت، قبول أوراق 3 مرشحين للتنافس في الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول المقبلK من بين المرشحين الثلاثة التي قبلت الهيئة المستقلة أوراقهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسباق وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

