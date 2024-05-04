الرئيس الجزائري يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ"بيع سيادة الجزائر"

اتهم الرئيس عبد المجيد تبون بشدةٍ مسؤولين بارزين من مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بـ"بيع سيادة الجزائر".

وفي مقدمة الذين طالهم هجوم تبّون الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم بأنَّه "سوّق مشهداً سوداوياً" عن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية عام 2017، بعد أيام قليلة من إزاحة بوتفليقة لتبون من منصب رئيس الوزراء. وأويحيى مسجون منذ عام 2019 بتهم "فساد".

وقال تبّون إنَّ "البلاد كان يسودها خطاب سياسي مدمّر في تلك المرحلة (من حكم بوتفليقة)، يتضمّن خطة مدروسة، الهدف منها تثبيط عزيمة الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، ووضعها بين يدي صندوق النقد الدولي".

وتابع الجزائريون، ليلة الخميس، خطاباً لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال العالمي، تضمن انتقادات حادة لأبرز المسؤولين الذين اشتغلوا في المرحلة الأخيرة من حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال الذي يقضي عقوبة بالسجن 12 سنة لاتهامه بـ"الفساد" و"سوء التسيير"، و"تبديد المال العام"، و"استغلال النفوذ بغرض التربح".