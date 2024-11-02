الخارجية الإسبانية:"المغرب لن يفتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء"

"غضب المغرب من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري مع الرباط، وهذا يُعتبر، عمليا، انتكاسة لطموحات المغرب في السيادة على الصحراء"

i24NEWSسعيد العفاسي  ■ i24NEWS, سعيد العفاسي
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الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش يشرفان على توقيع اتفاقيات بين ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي وخوسيه مانويل ألباريس ويل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الدولي اللقاء المغربي الإسباني الرفيع المستوى بالرباط، المغرب، الخميس 2 فبراير 2023
الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش يشرفان على توقيع اتفاقيات بين ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي وخوسيه مانويل ألباريس ويل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الدولي اللقاء المغربي الإسباني الرفيع المستوى بالرباط، المغرب، الخميس 2 فبراير 2023AP Photo

 كشفت تقارير إسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن "المغرب قرر عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء" وتابع"هذا القرار أتى إثر حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية"

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ومن جهته أورد موقع "أوكي دياريو" الإسباني أن "المغرب ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط"، مشيرا إلى أن"الرباط تتحدث عن وجود تعقيدات تقنية تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي عام 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء".

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وتحدثت المصادر ذاتها عن "غضب المغرب والملك محمد السادس من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري مع الرباط"، وأضافت "هذا يُعتبر، عمليا، انتكاسة لطموحات المغرب في السيادة على الصحراء"، على حد تعبيرها، لذلك فإن المملكة مرت للعب أوراق ضغط أخرى.

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وأوضح دبلوماسيون مقربون من ملف الجمارك، وفق "أوكي دياريو" أن "المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، وبالتالي كجزء من أوروبا، إلى أن يتم حل مشكلته مع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء مغربية"، وفي هذا السياق، يقولون إن "المغرب يتوقع التزاما كاملا من إسبانيا، لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه".

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 ونقل المصدر عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ربطهم الرفض المغربي بالاتفاقيات الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري التي ألغتها محكمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، على اعتبار أن "الرباط لا تتوفر على موافقة شعب الصحراء الغربية للتفاوض باسمه"، مبرزين أن "المغرب سيظل على موقفه فيما يتعلق بسبتة ومليلية حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء".

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ووفق المصادر الدبلوماسية الإسبانية فإن الحكومة ووزارة الخارجية كانتا تعتبران أن فتح هذه الجمارك التجارية يمثل نقطة تحول في المطالب الإقليمية للمغرب بشأن المدينتين، لكن القرار لم يتم اتخاذه بعد، إذ تلقى مسؤولو الخارجية الإسبانية من الرباط معلومات حول أسباب هذا التأخير الذي يبدو أنه غير محدد المدة.

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