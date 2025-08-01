كيف تقرأ الجزائر سياسة اليد الممدودة للمغرب كعرض حقيقي لتسوية ملف الصحراء؟

قد يعجبك أيضًا -

لا تقرأ الجزائر سياسة اليد الممدودة المغربية كعرض حقيقي للتسوية بقدر ما تعتبره مناورة دعائية تُستخدم لتحسين صورة المغرب إقليمياً ودولياً. والمصالحة لا تبدو قريبة من حيث الفعل، رغم تكرار الخطابات التصالحية.

فكلما تناول العاهل المغربي محمد السادس في خطاباته سياسة"اليد الممدودة للاشقاء"، حيث اصر الملك على موقف حازم منفتح، داعيا إلى "حلّ لا غالب فيه ولا مغلوب"، معتبرة أن هذه الرسائل الملكية ليست موجهة فقط إلى الجزائر، بل أيضا إلى الحلفاء الغربيين، في ظل تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي أصبحت تحظى بإسناد متنام على المستوى العالمي.

يتسم الرد الجزائري بالصمت الرسمي المباشر، أو الردود غير المباشرة عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، التي غالباً ما تعكس خطابًا متحفظًا أو حتى رافضًا.

الجزائر لا تقرأ اليد الممدودة المغربية كعرض حقيقي للتسوية بقدر ما تعتبره مناورة دعائية تُستخدم لتحسين صورة المغرب إقليمياً ودولياً. والمصالحة لا تبدو قريبة من حيث الفعل، رغم تكرار الخطابات التصالحية.

وغالبا ما ترى الجزائرأن "اليد الممدودة" لا تترافق مع تغييرات فعلية على الأرض، خصوصًا في ملفات حساسة مثل قضية الصحراء، والعلاقات المغربية مع إسرائيل. وتعتبر أن المغرب يستخدم قضايا إقليمية ودولية – كالتطبيع مع إسرائيل – لكسب أوراق ضغط، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها القومي.

غير أن الجزائر تعتمد (بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021)، على قناعة لدى قياداتها بأن التهدئة تتطلب خطوات عملية وليس مجرد رسائل رمزية.

وكان العاهل المغربي قد قال في خطاب العرش لعام 2025:"حرصنا على ترسيخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي وخاصة جوارنا المباشر في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك".وتابع"حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين"، واضاف"إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويًا على تجاوز هذا الوضع المؤسف"، مؤكدا على أنه"نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية، وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة وجمهورية البرتغال على موقفهما البناء الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم، وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف".

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن" العاهل المغربي محمد السادس وجّه في خطاب العرش الأخير، نداء مباشرا إلى "الأشقاء في الجزائر"، مشددا على تمسكه الراسخ بسياسة اليد الممدودة، انطلاقا من قناعة عميقة بوحدة شعوب المنطقة، وذلك في لحظة سياسية مشحونة. وأضافت الصحيفة الفرنسية في هذا السياق، بأن العاهل المغربي اختار أن يرفع راية الحوار الإقليمي موجها رسائل واضحة إلى الجزائر، رغم تمسكها بموقف القطيعة، ورغم الجمود الدبلوماسي الذي يطبع علاقاتها مع المغرب وفرنسا على حد سواء.

وأشار تقرير "لوبوان" إلى أن "المغرب لا يستغل الخلاف الفرنسي-الجزائري، بل يتحرك وفق أجندته الدبلوماسية الخاصة"، مؤكدة أن "الرباط باتت تقود المبادرة السياسية في المنطقة، في مقابل عزلة جزائرية متزايدة".وأضافت "التوتر مع الجزائر انتقل إلى مجالات غير تقليدية، مثل هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات حيوية مغربية في أبريل/نيسان المنصرم، نُسبت إلى قراصنة مرتبطين بالجزائر، وصفتها الرباط بأنها "جريمة إلكترونية ذات دوافع جيوسياسية"، خاصة أنها تزامنت مع تجديد واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.

وشددت "لوبوان" على أن قضية الصحراء تبقى محور الخلاف الجوهري بين الرباط والجزائر، مبرزة أن المغرب يسيطر على معظم أراضي الإقليم، في حين تواصل الجزائر دعم جبهة البوليساريو المطالِبة باستفتاء تقرير المصير، رغم تجميده منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991. وأكدت الصحيفة أن خطاب العرش أعاد التأكيد على تمسك المغرب بحل سياسي دائم تحت السيادة المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت تحظى بدعم 116 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، في حين لا تعترف 85 بالمائة من الدول بـ"الجمهورية الصحراوية".