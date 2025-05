لماذا أنهت الأمم المتحدة مهام موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في تندوف والعيون بنهاية 30 سبتمبر الوشيك؟

أنهت الأمم المتحدة مهام العديد من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وكذا العاملين في مدينة العيون، بالإضافة إلى 14 موظفا في مكتبها بمدينة الرباط، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، وقررت الأمم المتحدة إنهاء عقود أغلب موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين، المرتبطين بملف الصحراء، حيث سيغادرون المغرب والجزائر في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، مبررة ذلك بالإكراهات المالية، وفق ما نقله موقع “الصحيفة” الإخباري المغربي عن مصادره.

https://x.com/i/web/status/1928731728471834792