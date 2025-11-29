الجزائر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لمحاكمة القوى الاستعمارية على جرائمها في إفريقيا

تستضيف الجزائر نهاية شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة الجزائر، مؤتمرًا دوليًا واسعًا حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، وفق ما أفاد به يوم الجمعة موقع JDD. ويُقدَّم هذا الحدث على أنه بمثابة "محاكمة سياسية" للقوى الاستعمارية السابقة، ويستهدف بشكل مباشر فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا، التي تتهمها الجزائر بنهب الموارد الأفريقية وترك آثار مستمرة على مجتمعات القارة.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر يومي 30 نوفمبر\تشرين ثاني و1 ديسمبر\كانون أول في المركز الدولي للمؤتمرات (CIC) بالعاصمة، بمشاركة وزراء، ومحامين، ومؤرخين، وأكاديميين، وممثلين عن عدة دول أفريقية وكاريبية. ويأتي هذا الحدث بمبادرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يسعى إلى جعل الجزائر منصة مركزية لمطالبة منسقة بالتعويضات عن آثار الاستعمار.

ويحمل المؤتمر عنوانًا رسميًا هو: "العدالة للأفارقة وأصحاب الأصول الأفريقية عبر التعويضات"، ما يعكس الطابع النضالي للحدث. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون الصدمة بين الأجيال الناتجة عن الاستعمار، ونهب الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الآليات القانونية للحصول على تعويضات مالية.

كما تهدف الجزائر من خلال هذا المؤتمر إلى إعادة طرح قضية استعادة الأعمال الفنية المنهوبة على الساحة الدولية. وقد أشار مراقبون إلى غياب الإشارة إلى تركيا، القوة العثمانية التي حكمت أجزاء من المغرب العربي، من بين الدول الاستعمارية المدرجة.

ويرى النظام الجزائري في هذا المؤتمر فرصة لتأكيد القيادة الجزائرية على الصعيد الإفريقي، وبناء جبهة موحدة حول قضية رمزية وعاطفية للغاية، فيما يظل السؤال حول مدى تجاوب العواصم الأوروبية المستهدفة مع هذه المبادرة قائمًا.