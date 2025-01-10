تنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن استهداف العشرات من الشاحنات المغربية التي تعمل في مجال تصدير البضائع بين موريتانيا ومالي

أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم "القاعدة"، مسؤوليتها عن استهداف العشرات من الشاحنات المغربية التي تعمل في مجال تصدير البضائع، عند مرورها من الحدود بين موريتانيا ومالي، وهو الحادث الذي أدى إلى إصابة بعض السائقين دون تسجيل وفيات.

ووقع الهجوم ليلة الاثنين – الثلاثاء، بالمعبر الحدودي "نيورو الساحل" وأكدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات إن 30 شاحنة مغربية تعرضت لأضرار مادية جراء ذلك، مع تسجيل إصابات دون خسائر في الأرواح في صفوف السائقين ومساعديهم.

وأكدت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي حدث في مدينة "نيورو" المالية على الحدود مع موريتانيا، وفق ما ذكره موقع "أنباء أنفو" الموريتاني، قائلة إنها "دمرت خمس مدرعات واستولت على دراجتين ناريتين".

واعترفت المجموعة المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل، بمقتل أحد عناصرها في مواجهات مع الجيش المالي، وفي المقابل نفت مسؤوليتها عن وفاة مجموعة من المدنيين أظهرتهم صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية، وقالت إن الجيش هو الذي قتلهم.

وكانت هيئة الأركان العامة لجيوش في مالي قد أكدت، عبر وكالة الأنباء الفرنسية، أن "إرهابيين بأعداد كبيرة هاجموا بعض النقاط الحساسة في المدينة" مؤكدة أن القوات المالية تمكنت من استعادة السيطرة عليها، في حين أظهرت مقاطع فيديو اندلاع النيران في أجهزة المراقبة والفحص التابعة للجمارك.