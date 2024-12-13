المغرب يعزيز القدرات العسكرية بـ 24 مروحية هجومية من طراز AH-64E أباتشي

يرتقب أن تتوصل القوات المسلحة الملكية بمجموعة واسعة من الأسلحة المتطورة التي تتماشى مع قدرات الأباتشي، بما في ذلك: نظام أسلحة دقيق APKWS: يضمن دقة عالية في استهداف الأهداف الثابتة والمتحركة.

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الجنرال مايكل لانغلي، قائد القوات البحرية الأمريكية، قائد القيادة الأمريكية الإفريقية واللواء محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، يوقعان اتفاقًا خلال مناورة الأسد الإفريقي العشرين في أغادير، المغرب، الخميس 30 مايو 2024.
الجنرال مايكل لانغلي، قائد القوات البحرية الأمريكية، قائد القيادة الأمريكية الإفريقية واللواء محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، يوقعان اتفاقًا خلال مناورة الأسد الإفريقي العشرين في أغادير، المغرب، الخميس 30 مايو 2024.(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

وقع المغرب اتفاقا مع عملاق صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ، من أجل شراء 24 مروحية هجومية من طراز AH-64E أباتشي في خطوة لتعزيز القدرات العسكرية للمملكة، ويرتقب أن يتوصل المغرب بأسطول المروحيات الهجومية الجديدة بداية من العام الوشيك، ما يعتبر نقلة نوعية في مسار تحديث وتطوير القدرات الحربية لسلاح الجو المغربي.

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ويرتقب أن تتوصل القوات المسلحة الملكية بمجموعة واسعة من الأسلحة المتطورة التي تتماشى مع قدرات الأباتشي، بما في ذلك: نظام أسلحة دقيق APKWS: يضمن دقة عالية في استهداف الأهداف الثابتة والمتحركة.

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وتتميز مروحيات الأباتشي بقدرات قتالية استثنائية، حيث تستطيع تتبع 256 هدفا في آن واحد: مما يجعلها قادرة على التعامل مع تهديدات متعددة في نفس الوقت. كما يمكنها الوصول إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة: مما يمنحها قدرة عالية على المناورة والوصول إلى منطقة العمليات بسرعة.

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كما ستحصل على 5000 صاروخ من عيار 70 ملم: يوفر قوة نيران هائلة وقدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الأهداف، و92 صاروخ جو-جو من طراز AIM Stinger: يضمن حماية المروحيات من التهديدات الجوية، بالإضافة إلى أجهزة حرب إلكترونية.

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