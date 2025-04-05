تونس: تفكيك مخيمات تؤوي نحو سبعة آلاف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد سعيا لترحيلهم

تواجه تونس أزمة مهاجرين غير مسبوقة، مع تدفق آلاف الأشخاص من دول جنوب الصحراء على البلاد سعيا للوصول إلى أوروبا بالقوارب انطلاقا من السواحل التونسية، حيث قامت السلطات التونسية بتفكيك خياما عشوائية تؤوي نحو سبعة آلاف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم،‭‬‬ في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة.

وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام في الغابات في بلدات العامرة وجبنيانة بعد أن منعتهم السلطات من الوصول لأوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط.

وفي السياق قال حسام الدين الجبابلي، المسؤول في الحرس الوطني، "قمنا بتفكيك خيام تؤوي سبعة آلاف مهاجر في غابات بلدة العامرة، والعملية لا تزال مستمرة بحضور القوات الأمنية وطواقم طبية والحماية المدنية"، وتابع لرويترز إنه خلال العملية تم اعتقال عدد منهم بسبب العنف وجرائم، وبدأت عمليات ترحيل قسرية إلى أوطانهم منذ مساء أمس الجمعة. وأضاف أن السلطات تسعى في الوقت نفسه إلى إعادة الآلاف إلى أوطانهم بشكل طوعي.