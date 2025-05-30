رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية:"لا مكان لأي انفصالي على أراضينا، انتهى زمن معاداة المغرب ووحدته الترابية"

ثمّن

أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الحكيم بشار، على أن، "القرار المغربي القاضي بإعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق،خطوة محمودة تعيد العلاقات بين بلدين شقيقين إلى مسارها التاريخي الطبيعي والصحيح"، وتابع"زمن الصمت عن معاداة المغرب أو التشكيك في وحدته الترابية قد انتهى بلا رجعة".

وأشار عبد الحكيم بشار في تصريح خص به صحيفة "الصحيفة" الإخبارية المغربية، إلى أن "هذه الخطوة المغربية تعكس نضجا دبلوماسيا وحسا استراتيجيا، وانخراطا هادئا في إعادة تشكيل المشهد العربي، دون أن تُفرّط الرباط في ثوابتها أو تقايض مبادئها"

وقال عبد الحكيم بشار، في التصريح ذاته الذي خصّ به "الصحيفة": "نحن كسوريين لا يمكننا أن نحتضن على أراضينا أي طرف يعارض المملكة المغربية أو يقف ضد وحدتها الترابية.. هذه صفحة طُويت، ويجب أن يُطوى معها كل خطاب يستهدف الرباط أو يحاول استغلال الحالة السورية للترويج لأجندات انفصالية". وتابع بشار مؤكدا أن المغرب، ومنذ اندلاع الأزمة السورية، "لم يكن طرفا منحازا أو متدخلا في الشأن الداخلي السوري، بل حافظ على موقف متوازن قائم على التضامن الإنساني والدبلوماسي، دون الانخراط في منطق الاصطفافات أو الحروب بالوكالة".

لم يخفِ نائب رئيس الائتلاف السوري إعجابه بالنموذج المغربي، ضمن التصريح ذاته مشددا على أن "المملكة، رغم نظامها الملكي، تُعد واحدة من أكثر الدول العربية تقدما من حيث الممارسة الديمقراطية، وتحقق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية متواصلة ضمن إطار من الاستقرار السياسي والشرعية المؤسساتية، وهو أمر قل نظيره في المنطقة". وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع خاص في الوجدان العربي، وأن انفتاحه على دمشق اليوم ليس تنازلا، بل تموضع عقلاني لحليف استراتيجي يُمكن لسوريا أن تستفيد من تجربته في بناء التوازنات، وصيانة الأمن، وتدبير التحولات السياسية بسلاسة.

وفي حديثه عن أصول العلاقة بين الرباط ودمشق، أشار عبد الحكيم بشار إلى أن "هذه العلاقة ليست وليدة الظرف أو اللحظة السياسية، بل هي نتاج تراكم تاريخي من التفاعل، والاحترام، والدعم المتبادل في المحافل الدولية، وعلى مستوى العلاقات بين الشعوب".

وأوضح أن المغرب كان دائما حريصا على وحدة سوريا واستقرارها، ولم يستغل الأزمة السورية لتحقيق مكاسب سياسية أو توسعية، كما فعلت بعض القوى الإقليمية، بل ظل وفيًا لمبادئ عدم التدخل، معتبرا أن إعادة فتح السفارة تتويج لهذا النهج، وليست بداية مسار جديد، بل استئناف لمسار لم ينقطع أخلاقيا. وأردف "المملكة المغربية، على الرغم من كونها نظاما ملكيا، إلا أنها نموذج في الديمقراطية والتطور والانفتاح، وتمثل حالة استثنائية في العالم العربي من حيث الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والحياة المدنية المتقدمة، والإصلاحات التي تمضي بتدرج وثبات".

وفي هذا السياق، أوضح عبد الحكيم بشار أن "عودة قنوات التواصل الدبلوماسي بين المغرب وسوريا هو الوضع الطبيعي لعلاقات تضرب بجذورها في التاريخ، وأنه لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على مواقف أو أطراف تكن العداء للمغرب أو تشكك في وحدته الترابية". وجّه عبد الحكيم بشار رسالة مباشرة لكل من "يتوهمون" وفق تعبيره أن "سوريا قد تكون ملاذا آمنا للانفصاليين أو مناهضي الوحدة الترابية للمغرب".

وجاء قرار الرباط بإعادة فتح سفارتها لدى دمشق، في مضامين رسالة بعث بها العاهل المغربي محمد السادس إلى القمة العربية التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/ايار الجاري، وقرأها نيابة عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة، لا يُقرأ فقط من زاوية رمزية، بل يحمل دلالات عميقة على مستوى إعادة تموضع السياسة المغربية إزاء الملف السوري، في ضوء تطورات إقليمية متشابكة، من بينها عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتصاعد الدعوات إلى تطبيع عربي شامل مع دمشق.

ويأتي هذا التحول المغربي في وقت تبتعد فيه عواصم كثيرة عن منطق القطيعة، وتتجه إلى تبني مقاربات أكثر براغماتية، تراعي الاستقرار الإقليمي ومصالح الدول، وتمنح الأولوية للتوازن بدل التصعيد.