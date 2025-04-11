ملف الصحراء: الخارجية الأمريكية تبلغ ستيفان دي ميستورا أن "الحكم الذاتي" تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد للحل

أبلغت المسؤولة الرفيعة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكي، ليزا كنا، المبعوث الأممي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن "مبادرة المغرب للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، هي الحل الوحيدة لحل ملف الصحراء".وأضافت "أبلغت المسؤول الأممي موقف الولايات المتحدة الأمريكية الواضح بخصوص دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويجب على الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت للتفاوض على نتيجة مقبولة للطرفين، في سياق هذه المبادرة".

وكانت اليزا كنا، قد التقت، أمس الخميس، بالمبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا، "للتشاور بشأن مساهماته القيّمة والمستمرة في تعزيز السلام في الصحراء الغربية"، وفق وصفها عبر تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أكد في لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الأربعاء المنصرم بواشنطن، "اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع". وأكد الناطق بإسم وزير الخارجية الأمريكية، في بيان نشره موقع الخارجية، أنّ "الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بأن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن لحصل النزاع".

وفي السياق، أكد وزير الخاريجة الأمريكي، أنّ الرئيس دونالد ترامب حثّ الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد، للتفاوض على حل مقبول للطرفين".