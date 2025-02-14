الجزائر تقيد التبادل التجاري مع الدول التي تدعم مغربية الصحراء

شهدت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، تراجعا كبيرا بفعل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين، كما حدث مع إسبانيا بعد تأييدها لمقترح الحكم الذاتي، وجدت فرنسا نفسها في مواجهة إجراءات عقابية غير معلنة من الجزائر بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وكان قطاع الحبوب الأكثر تأثرا بهذه التوترات، حيث انخفضت صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر من 5.4 ملايين طن في 2018 إلى 608 آلاف طن فقط في 2023، مع توقعات بأن تختفي هذه الصادرات بالكامل بحلول عام 2025.

لم يقتصر التأثير على الحبوب فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، أبرزها تربية المواشي. ففي عام 2022، بلغت قيمة صادرات فرنسا من المواشي الحية إلى الجزائر 167 مليون يورو، لكنها تراجعت إلى 73 مليون يورو في 2023، مع توقعات شبه معدومة لعام 2024.

وردّت الجزائر على هذا الموقف عبر إجراءات اقتصادية غير معلنة، تضمنت توجيه وارداتها من القمح نحو مصادر بديلة، حيث أصبحت 80 في المئة إلى 90 في المئة من مشترياتها تأتي من منطقة البحر الأسود، لا سيما روسيا. ولتسهيل هذا التحول، خفّفت الجزائر معايير الجودة في دفتر شروط الاستيراد، ما أدى عمليا إلى استبعاد فرنسا من السوق الجزائرية.

إلى جانب القيود المفروضة على المنتجات، تواجه الشركات الفرنسية عراقيل إدارية متزايدة تعيق عمليات التصدير إلى الجزائر. فقد اشتكت بعض الشركات من تعليق مفاجئ للشهادات الجمركية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، دون مبررات واضحة.

ففي عام 2022، كانت فرنسا تزوّد الجزائر بحوالي 14 في المئة من احتياجاتها الغذائية، بما يعادل 1.3 مليار يورو، إلا أن هذا الرقم تقلص إلى النصف تقريبا بنهاية 2023، ليبلغ 628 مليون يورو، فيما تشير التوقعات لعام 2024 إلى استمرار الانخفاض.

ويعود الانخفاض الحاد في المبادلات التجارية إلى قرارات سياسية اتخذتها الجزائر كرد فعل على موقف فرنسا من قضية الصحراء. ففي يوليوز/ تموز المنصرم ، وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بعد رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، التي أكد فيها دعمه للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.