الحكومة البريطانية ترفض مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية

رفضت الحكومة البريطانية مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، وهو ما يشكل"صفعة جديدة" للسلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو اللذان يراهنان على جلب أكبر عدد من الاصوات ضد سيادة المغرب على الصحراء في محاولة لتكريس سياساتها "العدائية"اتجاه المغرب. ويعد رفض لندن للمقترح بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.

وجارء الحكومة البريطانية في اعقاب سؤال كتابي وجهه النائب العمالي لويد راسل مويل “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الصحراويين”.

ومن جهته كشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أن ” المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.

وسبق لمحكمة الاستئناف في لندن أن رفضت في مايو/ايار من عام 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء.