الحرب المنسية تعود للواجهة: عشرات الأطفال ضحايا هجوم دموي في السودان

قُتل عشرات الأطفال في مدينة كالوغي بولاية جنوب كردفان، في هجوم وُصف بأنه من أسوأ الهجمات منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان قبل أكثر من عامين ونصف، والتي باتت تُعرف بـ"الحرب المنسية".

ووفقاً لتقارير طبية وحقوقية محلية، استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع (RSF) روضة أطفال في المدينة، ما أسفر عن مقتل 33 طفلاً على الأقل وعشرات المدنيين الآخرين. وبعد دقائق من الهجوم الأول، استُهدفت فرق الإسعاف والإنقاذ التي هرعت إلى الموقع، ما ضاعف عدد الضحايا.

كما أصابت إحدى المسيّرات مستشفى ومجمعاً مدنياً مجاوراً، بحسب منظمة أطباء السودان، التي أكدت أن المسعفين تعرضوا لهجوم مباشر أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى.

من جانبها، أدانت مجموعة "محامون للطوارئ" الهجمات بشدة، محمّلةً قوات الدعم السريع مسؤولية "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي" واستهدافاً مباشراً للأطفال والبنى المدنية الحيوية.

الفاشر… "موقع جريمة واسعة النطاق"

ويأتي هجوم كالوغي وسط تصعيد كبير للمعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، خصوصاً في مناطق الجنوب. وأفادت تقارير بأن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير بسبب انقطاع الاتصالات في معظم المناطق.

وفي مدينة الفاشر، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع قبل ستة أسابيع، كشفت تقارير صحفية، بينها تقرير لصحيفة الغارديان، عن مقابر جماعية وحفر ضخمة لحرق الجثث، في ما وصفه مختصون بأنه جرائم إبادة جماعية. وتشير تقديرات بريطانية إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص قُتلوا في المدينة خلال ثلاثة أسابيع فقط من سيطرة القوات عليها، فيما لا يزال نحو 150 ألفاً في عداد المفقودين.

أعداد القتلى تتجاوز 200 ألف… والمجاعة تتوسع

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل\نيسان 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قُتل ما بين 150 و200 ألف مدني على الأقل، وفق تقديرات أممية ودولية، فيما نزح الملايين وسط تفشي المجاعة في مناطق واسعة من البلاد.

ورغم الدعوات الدولية المتصاعدة لوقف إطلاق النار، أكد البرهان رفضه لمقترحات حميدتي بوقف إنساني لإطلاق النار، بينما تواصل قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات.