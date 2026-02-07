"زيارات استخباراتية مصرية سرية لدول أفريقية ضد تحركات استخباراتية إسرائيلية"

كشف مصدر دبلوماسي مصري مطلع لصحيفة العربي الجديد عن سلسلة زيارات غير معلنة قام بها اللواء أحمد عبد الخالق، المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات العامة المصرية، إلى عدة دول أفريقية خلال يناير\كانون ثاني، بهدف رصد وتحجيم تحركات استخباراتية إسرائيلية تعتبرها القاهرة مضرة بمصالحها.

وشملت الزيارات دولًا منها رواندا، أوغندا، ليبيا، إريتريا، الصومال، والسودان، حيث التقى عبد الخالق مسؤولين أمنيين وعسكريين لمناقشة ملفات مثل حوض النيل، الأزمة السودانية، والوضع في شرق ليبيا.

وكان أبرز التحركات العلنية للواء عبد الخالق برفقة رئيس جهاز الاستخبارات المصري حسن رشاد إلى السودان، حيث التقيا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعقدا اجتماعات مع مسؤولين أمنيين لتعزيز التنسيق الأمني ومواجهة أي نشاط ضباط إسرائيليين يهدد مصالح مصر.

كما زار عبد الخالق شرق ليبيا والتقى صدام حفتر، نجل قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، لتحذيره من توسيع العلاقات بين مسؤولين إسرائيليين ونجلي حفتر، مؤكّدًا أن مصر لن تسمح بأي نشاط استخباراتي إسرائيلي على حدودها الغربية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مصرية لتوسيع دائرة التنسيق الأمني والاستخباراتي في أفريقيا وحماية مصالحها الاستراتيجية في ملفات حساسة.