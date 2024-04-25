الحكومة الليبية: "أرسلنا مبعوثين للرباط ونواكشوط لتأكيد تشبّثنا باتحاد المغرب العربي وتوضيح موقفنا، ولا نيّة لنا في طعن المغرب"

بعد الضجة التي تلت الاجتماع "التشاوري المغاربي" الذي دعى إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وحضره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الليبي محمد يونس المنفي في غياب المغرب وموريتانيا، الإثنين المنصرم، أكدت مصادر ليبية مسؤولة لـموقع"الصحيفة" الإخباري المغربي، بأنه "لا نية لطرابلس في طعن المغرب بوصفه الدولة الشقيقة التي تدين لها بالكثير"

وأوضحت المصدر بأن "المجلس الرئاسي الليبي، ودرءا لأي سوء فهم من شأنه التشويش على العلاقات الليبية المغربية، أو نظيرتها الليبية الموريتانية، أوفد مبعوثين خاصين إلى كل من الرباط ونواكشوط، وذلك عقب الاجتماع "التشاوري المغاربي"

وتحدّثت المصادرعن الرسالة الخطية التي وجّهها رئيس المجلس الرئاسي الليبي للعاهل المغربي محمد السادس، ونقلها مبعوثه الشخصي وشقيقه سامي المنفي، إلى الرباط أول أمس الثلاثاء، معتبرا أنها "خطوة طبيعية لكنّها مهمة وضرورية، بعدما انتشرت جملة من الأخبار المُجانبة للصواب، والتي تتحدّث عن نية إحداث تكتل مغاربي على غرار اتحاد المغرب العربي، دون المغرب وموريتانيا البلدان المؤسسان، والعضوان الرئيسان في أي تكتل إقليمي مرتقب"

وشدّدت المصادر الحكومية الليبية ذاتها، على أن طرابلس متشبّثة بمبدأ ضرورة إحياء اتحاد المغرب العربي باعتباره الإطار الوحيد للدول المغاربية الخمسة منذ تأسيسه، كما أنها تكن احتراما خاصا للمغرب، الذي لم يدّخر جهدا في تسخير كل أنواع الدعم لكافة الأطراف الليبية من أجل بلوغ التوافق بين الفرقاء الليبيين، مضيفا: "ليبيا ستتذكّر دائما ما فعله المغرب لنُصرة استقلالها وسيادتها وتوافقها، ومن المؤكد أنها لن تطعنه أو تقرب سيادته بسوء أو تسير في أي تكتل أو اتفاق يتنافى ومصالح المملكة، وهي تماما العقيدة التي عبّرنا عنها مرارا للدبلوماسية المغربية في شخص وزير خارجية المملكة ناصر بوريطة والرسالة الخطية التي بعث بها رئيس المجلس للملك محمد السادس"

وتضمّنت الرسالتين الخطيتين أيضا، وفق المصادر ذاتها، تأكيدا على "عمق العلاقات الثنائية التي تربط طرابلس بالعاصمتين المغاربيتين ( الرباط ونواكشوط)، وعلى ضرورة استمرارية التشاور الوثيق وتعزيزه في كافة القطاعات، ومن ضمنها تفعيل دور اتحاد المغرب العربي".

من جهة ثانية، وجوابا على سؤال لـ "الصحيفة"، حول ردود الفعل المغربي إزاء الخطوة الليبية التي أعقبت الاجتماع الثلاثي المغاربي، سيّما وأن الوجوه الدبلوماسية لكل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمبعوث الليبي سامي المنفي خلال الاستقبال لم تكُن تُبشر بتوافق أو اتفاق، قالت المصادر المسؤولة في الحكومة الليبية، نقلا عن المجلس الليبي إنها كانت "إيجابية، وبوريطة استقبل المنفي برحابة وأبدى تفهُّمه..وعبر عن الرغبة في أن تبقى العلاقات المغربية الليبية في منأى عن أي تشويش، وتدوم حسن العلاقات وتعزيز التعاون المشترك".

وأكدت المصادر الحكومية الليبية ذاتها، أنه لا علم لها بإلغاء هذه الندوة أو سببها، ولم تتوصل بأي إخبار بهذا الخصوص من المجلس الرئاسي الليبي.

وانتقل المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، سامي المنفي، إلى الرباط صبيحة الإثنين الماضي، حيث استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالمقر الرئيسي للوزارة وتسلّم منه رسالة خطية بعث بها شقيقه محمد المنفي للملك محمد السادس، ولم يُكشف عن فحواها، خلال اللقاء الصحافي المقتضب الذي أجري بمقر وزارة الخارجية المغربية، في العاصمة الرباط.

وجاء هذا الاستقبال، بعد مُضي أقل من 24 ساعة، على الاجتماع التشاوري المغاربي الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وحضره كل من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في غياب المغرب وموريتانيا، بيد أنه كان يواري جملة من الاستفهامات التي أظهرتها أوجه الحاضرين وتصرفاتهم المرتبكة وقتها خلال الاستقبال، لعلّ أبرزها تواري مبعوث الرئاسة الليبية إلى الخلف وتكليفه سفير الجمهورية الليبية لدى المغرب أبو بكر الطويل، بتقديم تصريح للصحافة باسمه كان مقتضبا ومتقطعا.

وأكدت المصادر الحكومية الليبية ذاتها، أنه لا علم لها بإلغاء هذه الندوة أو سببها، ولم تتوصل بأي إخبار بهذا الخصوص من المجلس الرئاسي الليبي.

وانتقل المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، سامي المنفي، إلى الرباط صبيحة الإثنين المنصرم، حيث استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالمقر الرئيسي للوزارة وتسلّم منه رسالة خطية بعث بها شقيقه محمد المنفي للملك محمد السادس، ولم يُكشف عن فحواها، خلال اللقاء الصحافي المقتضب الذي أجري بمقر وزارة الخارجية المغربية، في العاصمة الرباط.

وجاء هذا الاستقبال، بعد مُضي أقل من 24 ساعة، على الاجتماع "التشاوري المغاربي" الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وحضره كل من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في غياب المغرب وموريتانيا، بيد أنه كان يواري جملة من الاستفهامات التي أظهرتها أوجه الحاضرين وتصرفاتهم المرتبكة وقتها خلال الاستقبال، لعلّ أبرزها تواري مبعوث الرئاسة الليبية إلى الخلف وتكليفه سفير الجمهورية الليبية لدى المغرب أبو بكر الطويل، بتقديم تصريح للصحافة باسمه كان مقتضبا ومتقطعا.