رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر: "سيتم الإعلان عن ميلاد دولة القبائل في 20 أبريل/نيسان الوشيك في نيويورك"

أعلنت رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) فرحات مهني، أنه "سيتم الإعلان عن ميلاد دولة القبائل في 20 أبريل/نيسان الوشيك في نيويورك"وتابع "نحن نعلم أن المغرب يتعاطف مع منطقة القبائل التي خطا نحوها خطوة في عام 2015".

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وأكد مهني أن "القبايل ممتنة للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه اللفتة وتكرارها عدة مرات"، لا سيما في عام 2022 في مناسبتين. لكن هذا الدعم "بقي على حاله، دون تقدم" مشيرا إلى أنه "منذ عام 2015، يعاني المغرب من ركود في تقييمه للوضع في منطقة القبائل والحق في تقرير المصير".

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وأَضاف فرحات مهني "من جانبنا، تأمل منطقة القبايل أن تذهب أبعد من الصداقة القبلية المغربية. تقبل منطقة القبائل دائما خياراتها وستحترم دائما أولئك الذين يقدمون لها يد المساعدة. منطقة القبائل لن تكون أبدًا جاحدة لشقيقتها المملكة المغربية" في إشارة منه إلى المسؤولين الجزائريين الذين أداروا ظهورهم للمغرب، منذ استقلال بلادهم عام 1962.

وفي محاولة لدفع المسؤولين المغاربة إلى الاعتراف بحكومته ومشروع دولته، أكد فرحات مهني أنه "في أي حرب أو معركة، تكون المبادرة دائما أفضل من الحد من الأضرار التي يلحقها بك العدو".

وفي السياق سبق للمغرب أن طالبت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 من على منبر الأمم المتحدة بحق منطقة القبائل في تقرير مصيرها. وقال وقتها عضو في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة "إنه لمن المؤسف أن التطلعات المشروعة للسكان الأصليين في منطقة القبائل لا تزال تُنتهك في القرن الحادي والعشرين. إذ تُنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم بشكل يومي، ويتعرض ممثلوهم الشرعيون للاضطهاد، ويطارد زعماؤهم حتى وهم في المنفى".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) فرحات مهني، يقدم نفسه أيضًا، منذ 1 يونيو/حزيران 2010، كرئيس للحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل التي تطالب باستقلال المنطقة. وكان قد طلب في يوليو/تموز من عام 2021، لقاء العاهل المغربي محمد السادس.