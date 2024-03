رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر: "سيتم الإعلان عن ميلاد دولة القبائل في 20 أبريل/نيسان الوشيك في نيويورك"

أعلنت رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) فرحات مهني، أنه "سيتم الإعلان عن ميلاد دولة القبائل في 20 أبريل/نيسان الوشيك في نيويورك"وتابع "نحن نعلم أن المغرب يتعاطف مع منطقة القبائل التي خطا نحوها خطوة في عام 2015".

https://twitter.com/i/web/status/1769765921592074274