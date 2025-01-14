الرئيس الأسبق للحكومة المغربية: "مناطق توات، تندوف، وبشار هي أراضٍ مغربية تاريخيا، وسكانها هم مغاربة بالأساس"

بنكيران:"قبل استقلال الجزائر، كان سكان هذه المناطق يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر مغربية عبر السفارة المغربية في باريس"، مؤكدًا على أن "الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع هذه المناطق بالمغرب"

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الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الوزراء الأسبق عبد الإله بنكيران في مؤتمر صحفي في الرباط يوم 16 مارس 2017.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الوزراء الأسبق عبد الإله بنكيران في مؤتمر صحفي في الرباط يوم 16 مارس 2017. FADEL SENNA / AFP

قال رئيس الحكومة المغربية الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، إن"المناطق الحدودية مثل تندوف، توات، وحاسي بيضة وتندوف، وبشار هي أراضٍ مغربية تاريخيًا، وسكانها هم مغاربة بالأساس"، مشيرا إلى أن "الجزائر رفضت تسوية الوضعية بعد استقلالها، رغم وجود تفاهم مسبق بين الطرفين".

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وأشار بنكيران إلى أن "هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من التاريخ المغربي، وأنه من المهم التذكير بهذه الحقائق في النقاش العام من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية والدفاع عن الحقوق التاريخية للمملكة"، وأضاف"فرنسا اقترحت على المغرب استرجاع أراضيه الشرقية التي ضمتها إلى الجزائر خلال فترة الاستعمار، لكن الملك الراحل محمد الخامس رفض العرض"

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 وقال بنكيران"قبل استقلال الجزائر، كان سكان هذه المناطق يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر مغربية عبر السفارة المغربية في باريس"، مؤكدًا على أن "الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع هذه المناطق بالمغرب"

وأوضح ابن كيران خلال لقاء حزبي لتقديم مذكرة التعديلات الخاصة بمدونة الأسرة، أن المناطق الحدودية مثل تندوف، توات، وحاسي بيضة كانت في الأصل مغربية وساكنتها من المغاربة". وفي معرض حديثه أفاد بن كيران أن "الملك الحسن الثاني تنازل عن هذه الأراضي لصالح الجزائر، لكن هذا القرار لم يُصادق عليه البرلمان حتى الآن، وهو ما يجعل القضية مثار جدل تاريخي بين البلدين".

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