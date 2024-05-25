رئيس الحكومة المغربية الأسبق: "أنا سعيد برفض السلطات تنظيم نشاط يدعم استقلال منطقة القبائل، والمغرب ضد تشتيت الدولة الجزائرية"

أعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالمغرب، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله ابن كيران، عن سروره برفض تنظيم نشاط، بمدينة أكادير جنوب المملكة، يدعو إلى "دعم استقلال" منطقة القبائل في الجزائر.

وأعرب ابن كيران في رسالة، عن "فرحته" بالقرار الصادر قبل أيام عن والي جهة سوس ماسة، والمتعلق برفض تنظيم نشاط يدعو إلى دعم استقلال منطقة القبائل في الجزائر.

و قال بن كيران في كلمة له، تفاعلاً مع تطورات العلاقة المغربية-الجزائرية، أن "المغرب ضد تشتيت الدولة الجزائرية، بل إن المغرب ساهم في استقلالها مساهمة الرجال الكبار الشرفاء".

وأشار ابن كيران الى أن "كلامه هذا يأتي من تجربة عاشها شخصياً منذ بداية استقلال الجزائر إلى اليوم، بصرف النظر عن كل ما تفعله الجزائر لمعاكسة مصالح المغرب أو الإضرار به. ونبه إلى أن هناك حدوداً يجب أن لا نتجاوزها حتى وإن تجاوزتها الجزائر في حقنا، ولذلك لا يمكن أن نساعد حركة انفصالية في الجزائر".

وكشف رئيس الحكومة الأسبق، في كلمته التي نشرها خسابه الشخصي أن لديه معلومات من الملك محمد السادس أنه "لن يفعل أي شيء فيه سوء اتجاه الجزائر".

واعتبر أن الخلاف كان بين الأنظمة، موضحا أن هناك “محاولة لنقله إلى الجيل الجديد من الشعوب، ومن ذلك ما يقع في كرة القدم وقضايا الطفولة، واصفا هذا الأمر بالعيب والعار”.

واعتبر أن الخلاف كان بين الأنظمة، موضحا أن هناك “محاولة لنقله إلى الجيل الجديد من الشعوب، ومن ذلك ما يقع في كرة القدم وقضايا الطفولة، واصفا هذا الأمر بالعيب والعار”.

وقال الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أنه رغم كل هذا، ما يزال الود والحب بين الشعبين، وبالمغرب خصوصا، نرى مظاهر الشعور الإيجابي من لدن المغاربة تجاه الشعب الجزائري إلى الآن.