الولايات المتحدة هاجمت أهداف تنظيم داعش في نيجيريا على خلفية "مجزرة بحق المسيحيين"

نفذت الولايات المتحدة الليلة (بين الخميس والجمعة) غارات جوية ضد أهداف تابعة لمنظمة داعش المتطرفة في شمال غرب نيجيريا، وذلك في أعقاب موجة مجازر ضد المسيحيين في البلاد في الأشهر الأخيرة.

الرئيس دونالد ترامب صادق على العملية وأفاد أن الهجوم نُفذ بأمره المباشر كقائد أعلى للقوات المسلحة.

بحسب ترامب، الهجمات استهدفت عناصر داعش المسؤولين عن قتل المدنيين، وخاصة المسيحيين، ووصفت بأنها "خطوات مثالية" نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية. وأكد الرئيس أن الولايات المتحدة لن تسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار، وحذر من أن هجمات إضافية ستنفذ إذا استمر العنف.

قال مسؤول أمريكي رسمي إن الهجوم نُفذ بناءً على طلب السلطات في نيجيريا، وإن الأهداف هوجمت في ولاية سوكوتو. وبحسب التقرير، قُتل عدد من عناصر داعش في الهجوم. وأكدت وزارة الخارجية النيجيرية أنه تم تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن "التعاون الأمني المنظم" مع الولايات المتحدة لا يزال قائماً.

الأحداث تسلط الضوء على التوتر الأمني المستمر في نيجيريا، التي تواجه في السنوات الأخيرة نشاط منظمات متطرفة في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي غضون ذلك، أُفيد أمس في نيجيريا عن هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في ولاية بورنو شمال شرق البلاد. وقال شهود عيان إن الانفجار وقع خلال صلاة المساء. وقُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب آخرون.