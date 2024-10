ماكرون يجدد دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء ويتعهد بضخ استثمارات فرنسية في الإقليم

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اليوم الثاني من زيارته الى المملكة المغربية التشديد على موقف فرنسا حيال دعم اقتراح الحكم الذاتي والحل الوحيد لقضية الصحراء، وشدد على أن مستقبل الصحراء "لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار المقترح الذاتي الذي عام 2007" وتعهد ماكرون باستثمارات فرنسية للإقليم، وجاء هذا بعد إبرام عقود بلغت 10 مليارات يورو.

https://x.com/i/web/status/1851305214323855362